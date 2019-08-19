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台彩中秋加碼5億！大樂透加開「百組百萬」　威力彩頭獎加2億

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▲▼台灣彩券公司總經理蔡國基今天宣布中秋加碼活動。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基今天宣布中秋加碼活動，累計加碼總金額高達5億元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（19）日宣布中秋加碼方案，累計加碼總金額高達5億元，其中「威力彩」9月2日加碼2億元、「大樂透」也將於9月3日加開「100組100萬元」、「BINGO BINGO賓果賓果」則在9月6日起連續加碼16天，邀民眾一起買彩券、開財運圓夢。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，台灣每年3大節都會推出加碼活動，繼端午節後中秋節也即將到來，今天宣布中秋加碼活動，包括威力彩、大樂透及BINGO BINGO賓果賓果，儘管威力彩在8月12日創造4年來最高單注獎金，若沒有中獎的朋友不要氣餒，這次加碼活動也期待大家共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

中秋加碼活動第一波由「威力彩」揭開序幕，頭獎加碼2億元率先於9月2日起跑，而9月3日開獎的「大樂透」也將以開獎機加開100組不同獎號，民眾購買當天開獎的彩券，除了可以對例行開獎的頭獎到普獎的獎項外，只要彩券選號完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01至49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金由中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出,剩餘組數將於下期開出，消資者可繼續購買下期「大樂透」直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎，或是到10月4日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」無法跨期對獎。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」將從9月6日至9月21日，連續加碼16天，基本玩法」1-6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數則由6倍提高為7倍；今年中秋加碼預估加碼總金額高達5億元。

蔡國基指出，今年端午節首次推次百組百萬活動，額外帶來4億元的收益，是第4屆以來端午節加碼活動成效最好的一次，彩迷看到的是中獎機會多，預期這次中秋加碼活動也能增額4億元，整體中秋加碼活動預期能增加18億元的收益。

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