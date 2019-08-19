Fed預防性降息促進美股正向發展　國泰投信：進場投資機會顯現

▲ 紐約證交所。（圖／路透社）

記者李瑞瑾 /綜合報導

美國聯準會（Fed）展開預防性降息，其他如紐西蘭、泰國等國家央行紛紛進行降息，市場中長期資金環境偏向寬鬆。且根據歷史資料來看，聯準會預防性降息能避免經濟衰退，對股市為正面效應，國泰投信表示，種種資訊顯示，現階段美股仍應採偏多操作。

近期人民幣貶破7的重要心理關卡，隨後美國財政部將中國大陸列為「匯率操縱國」，而中方也表明暫停企業向美採購農產品，中美之間由貿易戰演變為科技戰，再進一步演變為貨幣戰，市場多空交戰白熱化。

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未來觀察九月中方是否還會前往美國進行第十三輪談判，以及「匯率操縱」指控的未來發展，而近日中美貿易協商再傳正面消息，延後課稅時間，利空漸淡，修正反而是投資進場機會。

國泰基金經理人蘇鼎宇認為，近期公布的美國就業市場穩健成長，失業率維持在歷史低點，加上ISM製造業指數在50以上的擴張區間，經濟數據顯示美國基本面仍佳。此外，聯準會已展開預防性降息，其他如紐西蘭、泰國等國家央行紛紛進行降息，市場中長期資金環境仍屬寬鬆。

而且根據歷史資料來看，聯準會預防性降息能避免經濟衰退，對股市為正面效應。以1998年來說，降息一年後，道瓊指數累積報酬率為31.8%，顯示現階段美股仍應採偏多操作。

國泰投信表示，美國道瓊正2 ETF（00852L）預計於8月22日上市，標的指數為美股中歷史最悠久且最知名的道瓊指數，其成分股多為與生活息息相關的公司，包含30檔大型知名企業，如麥當勞、Apple、Visa、迪士尼、3M、Nike等生活中隨處可見的企業，資訊充分且容易取得。

蘇鼎宇指出，美國道瓊指數目前預估本益比為17.2倍，接近5年長期平均值17.3倍，評價面位於合理區間。現階段全球央行貨幣政策立場轉為寬鬆，經修正後的股市評價面回歸長期均值，美股投資價值已經浮現，投資人可趁震盪時逢低布局。