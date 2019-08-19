「觀天下」換照公聽會22日登場！NCC邀代表人蔡明忠出席



▲台灣大哥大、台固媒體董事長蔡明忠（圖／MOMOTV提供）



記者陳世昌／台北報導



台灣大轉投資台固媒體旗下的「觀天下有線電視」換照公聽會敲定8月22日舉行，國家通訊傳播委員會(NCC)19日上午證實，將邀請台固媒體、台灣大的董事長蔡明忠，以公司代表人身份出席。預期泛富邦集團旗下的有線電視市佔超過三分之一、頻道代理業務的垂直整合，以及黨政軍投資，將是外界關注的集點。



NCC22日針對「觀天下」換照召開公聽會是有史來首例，主要檢視整個富邦集團實質控制的有線電視，有無超過全國有線電視總訂戶數三分之一的法定上限，以及台固MSO上層投資者台灣大、富邦人壽、鴻海等公司有無黨政軍資金直接、間接投資，作為審議「觀天下」換發有線電視經營許可執照之參據。



▲台固MSO旗下的汐止「觀天下」有線電視換照，首創要開公聽會先例（圖／播攝GoogleMap）



根據NCC統計，截至今年第二季為止，富邦概念的有線電視集團是台灣規模最大，最具影響力，旗下共有凱擘MSO的12個系統103.8萬戶，台固MSO 的5個系統55.3萬戶，合計17個系統159萬戶，全國市佔31.72%，若加上外圍關係系統台「大新店民主」、「屏南」，市佔超過法定三分之一上限。



NCC官員表示，公聽會依程序將邀請觀天下代表人林之晨，台固及台灣大負責人蔡明忠到場說明，但尚未確認本人是否出席。



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