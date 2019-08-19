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高市議員黃文益到國稅局檢舉旭創意涉嫌逃漏稅　緊咬韓國瑜2千萬選舉經費　

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▲▼高雄市議員黃文益今日到台北國稅局檢舉旭創意公司。（圖／記者吳靜君攝）

▲高雄市議員黃文益今日到台北國稅局檢舉旭創意公司。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

高雄市長韓國瑜去年的政治獻金中，有兩千萬元支付給旭創意，作為選舉支出，此事遭高雄市議員黃文益檢舉是虛設行號，虛設發票，他今（19）日還為此北上，親赴台北國稅局正式檢舉旭創意公司，要求查資金流向，以及是否逃漏稅。

台北國稅局表示，根據黃文益的說法，是上周五(16日)已經寄出檢舉函，但截至今天早上，黃文益到國稅局為止，都還沒有收到相關的文件內容。國稅局表示，如果收到後，有關檢舉人的資料要經由密件管制人員彌封編號，再派案。檢舉案件均須依財政部所訂的《各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點》辦理。

請繼續往下閱讀...

黃文益指出，依據旭創意的營業登記所在地，是某記帳士事務所，顯然是虛設行號，其所開的發票應該屬不實。他希望，既然創意公司虛開發票，其107年的所得結餘及其收入，成本費用應屬於虛列均有違章的嫌疑。虛開發票的金額為107年11月2日到22日，共計7筆有2,000萬元的資金。

至於國稅局尚未收到黃文益檢舉函，是否會對旭創意查帳、查稅，都還是未知數，但是黃文益還是覺得成案的機會很大，理由是檢舉函當中就提到，旭創意的營業登記跟實際的營業地，就有所不同，違反逃漏租賃扣繳義務，營業登記跟實際地點不同，這不正常，應該要更正，所以檢舉內容十分具體。

黃文益認為，2,000萬要提出相對的服務，如果沒有提出相對的服務，問題就很大。黃文益表示，向國稅局檢舉也是希望可以查資金的流向，以及是否有逃漏稅。

此事緣起監察院「政治獻金公開查閱平台」日前公布韓國瑜去年的競選宣傳收支中，有2千萬元支出給旭創意公司，而高雄觀光局長潘恒旭當時是旭創意總經理，黃文益因此緊盯此案，向國稅局提出檢舉。

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