製造業Q2產值年減4.57%　經部：手機新品上市有助生產動能好轉

▲經濟部發佈今年第二季製造業產值3兆3,243億元，較上年同季減少4.57%。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，抑制全球經濟成長動能，經濟部統計處今（19）日發佈最新製造業產值調查，今年第二季製造業產值3兆3,243億元，較上年同季減少4.57%；官員表示，此為連續2季負成長，惟減幅略緩，下半年將有手機新品上市，將有助於我國製造業生產動能逐漸好轉。

依據經濟部統計，在資訊電子產業方面，電子零組件業產值年減6.42%，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶端庫存持續調整，致年減3.13%，液晶面板及其組件業因中國大陸新產能陸續開出之排擠效應，年減13.38%。

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不過，腦電子產品及光學製品業因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上汽車電子控制器、恆溫控制器及網通設備接單暢旺，致產值逆勢年增20.93%，為100年第4季以來最大增幅，表現亮麗。

傳統產業方面，化學原材料業因國際油價震盪走低，石化原料價格下滑，下游買氣觀望，致產值年減14.79%；基本金屬業受美歐防衛課稅影響，外銷接單鈍化，加上部分產線設備檢修，產值年減11.29%。

另外，機械設備業因美中貿易紛爭，抑低設備投資需求，產值年減10.79%；汽車及其零件業則受進口車競爭及外銷受挫影響，年減0.83%，惟貨車因換購熱潮而持續增產，抵銷部分減幅。

展望後市，官員表示，下半年進入傳統生產旺季，消費性電子新品將陸續推出，加上5G基礎建設、人工智慧、物聯網等新興應用持續擴展，以及部分廠商持續擴增國內產線，將有助於我國製造業生產動能逐漸好轉。