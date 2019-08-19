道瓊反彈逾300點！帶動台指期開盤上漲24點　但市場不確定性仍濃

▲道瓊反彈306點，但市場不穩定性依舊濃厚。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

在14日道瓊指數大跌 800 點之後，道瓊已連續 2 日出現反彈，16 日道瓊大漲逾 300 點，但累計本週仍一共下跌了 1.5％，市場分析師表示，在債市避險狂潮下，顯示市場並未對疲軟的經濟前景改觀。回頭看台指期今（19）日開盤上漲24點，來到10,436點。

美股表現良好，美股道瓊指數上漲 306.62 點，或 +1.20%，收 25886.01 點。那斯達克指數上漲 129.38 點，或 +1.67%，收 7895.99 點。標普 500 指數上漲 41.08 點，或 +1.44%，收 2888.68 點。三大指數皆上漲。

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雖然道瓊指數連續 2 日反彈，但市場分析師仍普遍認為，關鍵的美債殖利率曲線：10 年期美債殖利率減 2 年期利差於上週「倒掛」，創下 2007 年來首見，這意味著市場對全球經濟成長的擔憂已更深一層。

市場分析師認為，當前 10 年期美債殖利率仍在 3 年低點徘徊、30 年期美債殖利率於歷史低點徘徊，顯示市場仍未對疲軟的經濟前景改觀，若 9 月 1 日美國總統川普（Donald Trump）啟動對中國大陸新加徵10％關稅，又引發中國大陸報復性反制，那麼美股可能將面臨另一場新危機，而美債市場的避險潮恐怕會更為猛烈。

截至今早8：47，台指期上漲 11點，來到 10,423點。