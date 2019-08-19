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雲端最有錢／打敗AI的操盤手　教你10年滾出5000萬

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新聞節目中心／綜合報導

中國大陸與德國經濟數據欠佳，美國長短期債券殖利率倒掛，瑞士信貸(Credit Suisse)數據顯示，自1978年以來，美國10年與2年期公債殖利率曲線5度反轉，經濟之後都陷入衰退，但反轉與衰退平均間隔22個月，上次這條曲線反轉是在2005年12月，美國經濟於兩年後陷入嚴重衰退。全球經濟因為川普的大鬧搞得烏煙瘴氣，而中美貿易戰的延期更是讓市場的不確定性大增，這時候投資人到底該何去何從?

非常時期當然要有非常人物、非常方法，雲端最有錢第52集節目中請到曾經在2016年群益期貨人機對決擂台賽的真實人機交易對決中，用短線與波段2個量價投資策略，同時拿下冠軍與亞軍，他獨門的量價關係及EMA指標，成為在10間賺到5000萬，他的獨門絕招及獲利秘笈，將在節目中大公開。

原本是電子業務的陳詩慧，2017年初暫離職場，當時手上雖然有400萬元的閒錢，但買房背上1800萬元的房貸，每月必須還款10萬元的壓力也很沉重， 4歲的女兒為了體諒媽媽，還主動表示要幫媽媽賺錢還債，讓小資媽媽陳詩慧毅然決然地回到股市來拚一把，因為年輕時擔任電子業務的關係，陳詩慧投入自己的熟悉的電子業，在2年間用400萬滾出2650萬，她的獨門心法又是什麼，鎖定節目就知道囉!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午12點至1點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,股市,理財

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