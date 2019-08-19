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美麗商機噴發！國內智庫：「綠色化妝品」成風潮　台灣有3大優勢加持　

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▲▼化妝,粉底,粉底液,粉撲,口紅。（圖／翻攝自pixabay）

▲愛美是人的天性，全球的美麗商機噴發，帶動化妝品產業蓬勃發展。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

美麗商機爆發，全球化妝品市場近年來快速成長，台灣化妝品也不遑多讓，在產品功能性、性價比、綠色環保等3大競爭利基加持下，成為企業拓展版圖到海外的重要關鍵，其中又以東南亞市場最受青睞。

過去，台灣化妝品產業出口主要出口到美國及大陸，而東協市場僅占一小部分，在2018年以前，出口均呈現成長態勢，不過2019年上半年卻轉弱，主要是出口美國及大陸減少所致，拖累整體化妝品出口衰退，不過在中美貿易戰衝擊下，部分轉單效應，則有利台灣化妝品產業出口。

請繼續往下閱讀...

台灣經濟研究院產經資料庫分析師羅凱禎指出，台灣化妝品業者有3大競爭利基，也是往海外拓展的關鍵，分別是強化產品的功能性、高性價比，以及符合國際潮流趨勢，將化妝品製造走向綠色環保。舉例來說，不少生技公司跨界化妝品市場，憑藉自身的研發能量，透過特殊化妝品材料來強化產品的功能性，整體來看，目前醫美面膜或化妝品前景較為樂觀。

▲▼ 眼霜,PS美美妍,全效眼霜（圖／ETmall)

▲全球吹起環保風，意外帶動「綠色化妝品」的風潮，吸引許多業者研發綠色環保的化妝品。（圖／ETmall)

近年來隨著環保意識的抬頭，意外帶動「綠色化妝品」風潮，羅凱禎說，許多化妝品業者掌握到消費者的偏好趨勢，紛紛開發綠色環保的化妝品，同時也貫徹天然、環保的品牌形象，藉此提高品牌價值，也是未來的商機之一。

美麗商機日漸蓬勃，帶動化妝品行業快速成長，其中又以新興市場潛力最為可期，羅凱禎表示，越來越多台灣化妝品業者進軍東南亞市場，不過要注意的是，東南亞國家與台灣、日本、韓國等地有所差異，因此必須掌握當地消費者的偏好，以及趨勢潮流的變化，才能推出合適的產品，這也是目前業者看好和積極布局的市場。

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