矽品林文伯挺年輕棋士　七段正妹黑嘉嘉獲女子組冠軍

▲林文伯挺年輕棋士，七段正妹黑嘉嘉（左）獲女子組冠軍。（圖／海峰棋院提供）

記者周康玉／台北報導

一年一度的圍棋盛事「三合一頒獎典禮」16日在香格里拉遠東大飯店進行，矽品董事長林文伯親自頒發女子圍棋冠軍，他表示，越來越多年輕棋士都有好成績，希望未來台灣棋士可以在國際上拿到好成績。

這場圍棋盛事由林文伯所創辦的海峰棋院所主辦，典禮上頒發第十一屆海峰盃、第九屆友士盃十段賽及第五屆女子圍棋最強戰。6位得獎者，平均年齡僅21.5歲。

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最大贏家為許皓鋐，連兩年稱霸海峰盃及友士盃十段賽冠軍，他表示，自己很幸運拿下冠軍，但在比賽過程中發現自己許多不足、需要加強的地方，另外，也提到自己今年在國際賽表現的不是很理想，明年會把目標放在國際賽事。

七段正妹黑嘉嘉去年在女子圍棋最強戰失利斬連霸後，今年重返冠軍舞台，接受頒獎時說，近幾年棋壇多了許多優秀的女棋士，希望大家都可以在國際上拿到好成績。對於這次比賽，黑嘉嘉說自己贏的並不輕鬆，很多場在前半盤局勢不好，是靠後盤逆轉才奪勝，自己會繼續努力、保持每天訓練。

林文伯表示，以女子組冠軍常勝軍黑嘉嘉為例，過去歷經三屆的冠軍，去年失利，由二段和初段的棋手奪冠亞軍，表示年輕棋手都緊追在後，後輩盡出。林文伯表示，越來越多年輕騎士創造出好成績，希望大家可以繼續努力，代表台灣走向國際。

▼林文伯挺年輕棋士。（圖／海峰棋院提供）