特殊鋼材廠深耕航太有成　榮剛：下半年營運「一季比一季好」

▲台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛今年第二季稅後每股盈餘（EPS）達0.31元，創近四年來同期新高。（圖／榮剛提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛，受惠於開拓航太、能源、油氣等多元產業客戶，目前航太產能滿載，且訂單能見度已達明年上半年，預期航太產品營收占比有機會在年底前持續增加，下半年營運可望一季比一季好。

榮剛近年全力擴展高毛利的航太、能源、油氣等三大領域，目前在航太產業的布局持續顯現收成果實，另外真空感應熔解爐（VIM）在重啟接單應用後，產能利用率持續回升。

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受惠來自日本及中國地區發電廠出現新一輪的維修需求，同步促使榮剛接單量的增加。榮剛主管表示，將致力提升上述三大高毛利產品線的營收占比，以擴大獲利成長空間。

在營收組合方面，榮剛今年第二季在航太、能源、油氣產業均明顯提升。受惠於高毛利航太、能源、油氣產品營收占比的提升，以及成本控管得宜，因此激勵第二季合併毛利率達17%、營業利益率躍升至7%，分別較第一季的15.6%、4.7%，以及去年同期的13.8%、3.2% 表現優異。

依據財報，榮剛今年第二季稅後每股盈餘（EPS）達0.31元，不僅優於上季，更創下近四年來同期新高。累計上半年歸屬母公司業主淨利為2.18億元、年增193.32%，EPS為0.5元，與去年全年旗鼓相當，雙雙繳出亮麗成績單。