電動自行車歐美熱銷　自行車雙雄巨大、美利達獲利創高

▲高級電動自行車需求仍大幅成長，挹注美利達集團平均單價及銷售毛利率表現。（圖／美利達提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠電動自行車在歐美市場持續熱銷，挹注自行車雙雄巨大、美利達獲利表現，上半年每股稅後純益（EPS）分別達4.59元、3.5元；法人表示，新年度車款在全球市場陸續推出，加上布局歐洲、美國及中國大陸等重要市場，自行車雙雄獲利穩定成長可期。

在今年三月的台北國際自行車展上，巨大集團執行長劉湧昌就曾預估，今年電動自行車占全年營收占比，將從去年的19%一舉提升至25%，可望成為挹注公司營運成長主力。

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▲巨大集團執行長劉湧昌（圖左）、董事長杜繡珍。（圖／記者林敬旻攝）

巨大表示，內部統計電動自行車上半年出貨達29萬台，佔整體營收28%。巨大自有品牌在各主要市場的銷售表現，以捷安特歐洲子公司表現最佳，上半年銷貨金額有二位數的成長，主要成長動能來自於電動自行車。

延續第一季銷售佳績，巨大集團上半年歐洲自有品牌電動自行車銷售金額，較去年同期成長超過四成；美國子公司今年上半年營收成長一成，傳統自行車及電動自行車都有不錯表現。

美利達集團表示，歐美兩大高級自行車、電動車主要市場之市況穩定，加上高級電動自行車需求仍大幅成長，電動自行車出口量、額分別約佔集團銷售量、額的18％及36％，推升了集團平均單價（ASP/FOB）及銷售毛利率。

在電動車佔比、平均單價及毛利率均提高的助攻下，美利達集團上半年合併之累計稅前淨利達新台幣13.87億元，稅後淨利達新台幣10.58億元，較去年同期年增83.48%。

巨大集團上半年合併營收為新台幣307.1億元，較去年同期成長5.3%，稅後淨利為新台幣17.2億元，較去年同期成長60.1%。若排除2018年第一季所得稅率提高的一次性所得稅費用影響，2019年上半年較2018年同期成長25%。