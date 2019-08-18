全球經濟衰退警鈴響　謝金河點出台股萬點不墜奧秘

▲全球經濟出現衰退訊號，但台股仍萬點不墜。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（18）日po文指出，中美貿易戰升級、人民幣破7、債市殖利率跌到罕見低檔等金融市場巨大變化的現象下，台股因殖利率高，加上近期台商資金回流、加上企業治理相對上軌道等因素，是台股始終穩站萬點不墜的原因。

謝金河指出，近日中美貿易戰升級、香港反送中抗爭愈演愈烈、日韓交惡等，導致全球股、匯、債市都出現巨大變化，他提問，「全球經濟衰退警鈴響，但台灣為何能偏安？」

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尤其8月以來，人民幣兌換美元貶破7，寫下11年新低；韓元、阿根廷披索的急跌等；日圓期待貶值，卻被市場推向105的新高價，連「安倍也頭痛」。

謝金河指出，債市也出現警訊，尤其美債的10年債殖利率跌破「2%」、來到1.562%等罕見現象。由於市場充滿不確定性，也讓黃金再度成為亂世英雄，每盎司來到1534美元。

然而種種現象聚在一起，全球股市卻沒崩潰，美國、中國、台灣的股市都守在年線上。謝金河未說明美股、陸股為何沒崩跌，但他特別強調台股在這波動盪中，能站穩萬點之上的最主要原因，就是因為具有全球首屈一指的「高殖利率」特性，加上台商資金回流，企業治理相對上軌道，都是台股萬點不墜的最大賣點。