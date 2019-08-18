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黃金飆漲年底結婚好貴　銀樓業者透露3招　一樣幸福美滿

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▲婚紗照,結婚,禮服,新娘,婚禮。（圖／取自librestock）

▲華人結婚，認為新娘身上戴的飾品愈多，所獲得的祝福愈多。（圖／取自librestock）

記者吳靜君／台北報導

華人的婚禮，結婚新娘都要掛上「黃金」，主要是來自許多華人認為，結婚時，新娘身上的飾品愈多，代表鎖獲得的祝福愈多，所以華人結婚都有「穿金、戴金」的是一項很重要、也很必要的習俗。

但是隨著國際金價的飆漲，新人、小倆口想要買黃金，一套「黃金套組」恐怕都要10多萬起跳，且不少專家也預測，因中美貿易戰不確定性升溫，經濟恐怕衰退的影響，黃金價格只會愈來愈貴，對於新人來說恐無法下手，影響到年底的結婚旺季。銀樓業者也透露3種方式，讓小資族也可以風風光光的穿金戴銀，一樣幸福美滿。

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降低套組的重量　黃金輕、情意重

銀樓表示，傳統結婚會用到的黃金套組，大約是2兩、3兩是最為普遍，但由於近期黃金飆漲，讓新人看到「價錢」恐怕就望之卻步了，因此銀樓業者建議，可以選擇較輕，減少到1、2兩的黃金套組，讓新人在婚禮的「過程」當中，在珠寶和飾品的預算可以減輕一些。

不過，業者也提醒，想要減少套組重量，也最好維持在7錢或者1兩以上，讓套組可以維持在一定的分量，否則新娘帶起來真的會「過小」或者「套組黃金」要打得很薄，恐怕無法撐起來。

黃金套組租借　無黃金擁有權一樣可風光

部分銀樓業者也有推出租借的「黃金套組」的業務，讓不是很講究非得要擁有一套黃金的新人也可以「充充面子」，完成婚禮，一天租借的租金大約會是該套組市價的一成，所以花個1,000元～2,000元，也同樣可以風風光光。

值得注意的是，為了避免黃金被侵占的風險，業者都會要求新人「押金」，通常押金都會等於市價，例如一套市價約10萬元，就要押10萬元押金，等結完婚業者再歸還，所以想要透過租借的的新人，恐怕也得要準備資金作為周轉。

預期黃金愈來愈貴　看準時機先付訂金

業者透露，有些顧客擔心黃金會變得很貴，都會看準時機先付一筆訂金，讓黃金的價格可以鎖在「較便宜」的價格，但是銀樓也表示，由於該套黃金如此就已經算賣出了，所以多數的業者都會催促新人，將未付的款項在短期之內付清。

也有業者認為，新人也可以選擇先公證，再舉行婚禮，等黃金價格再購入黃金套組、舉行婚禮，也可以降低買套組的壓力。

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關鍵字：黃金,結婚

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