六寶爸兼差每月多賺1.5萬扛家計　想陪小孩請育嬰假還被刁難

▲台灣生育率探底，政府為減緩少子化的衝擊，祭出不少獎勵措施。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

為兼顧家庭與事業，職場爸媽處於蠟燭兩頭燒的煎熬狀態，經濟負擔更讓家中有六寶的職業爸爸Jimmy喘不過氣，儘管每天工時曾長達18小時，不過只要想起寶貝兒女，一切辛苦也就值得了，不過即使身為公務員的他，想請育嬰假也不是一件簡單的事。

今年35歲的Jimmy育有5名子女，由於與他的太太都很喜歡小孩，今年9月即將迎來第6個孩子。過去他擔任房仲業務期間，成交業績經常掛零，必須兼差外送便當、手搖飲料，晚上再接案臨時演員到凌晨，不過當時為了第4個孩子想申請育嬰留停，卻遭受百般刁難，上司竟要他選擇自願離職或全心做業務，決定離職後兼差打工度日，有機會就報考公務員。

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曾經為了照顧生病的女兒，Jimmy不得已臨時向公司請假，主管卻要求他到班，請家人幫忙處理，另外還有一次想帶小孩就醫請假，主管也沒有准假，反而要他自己去向上級主管說明請假事宜。

Jimmy後來成功考上，目前在公家機關任職，不過想申請留職停薪，卻不被主管認同，多番暗示不要請。為扛起家計，他月薪約4萬左右，下班及休假日也積極兼差接案，每月可多賺1萬至1萬5不等，儘管一家每月基本開銷就要5萬左右，還好符合低收入戶的特殊身分，能夠住進平價住宅免付房租，每月還可領到3萬元的育兒補助，肩上重擔減輕不少。

談到育兒壓力，他說，自已與太太物慾並不高，會上網買二手婦嬰用品，並接收親友出清的寶寶衣物，隨著六寶將在9月出生，經濟狀況相當吃緊，不會考慮再生下一胎了。