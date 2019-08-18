眼睛周圍肌膚如何保養？　醫師：適度使用眼霜達到保養、保濕功效

▲專家建議使用眼霜要依據膚質慎選。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

眼周圍是臉部中最薄的組織，皮膚科醫生建議，要適度使用眼霜達到保養、保濕功效外，更能進一步緊緻、拉提、抗老的效果，但油性肌膚要特別注意使用量，敏感性肌膚者則是要謹慎選擇成分。

皮膚科醫生趙昭明表示，「霜」本身就是較為滋潤型的質地，眼霜是擦在較為敏感的眼周圍位置，所以眼霜的屬性一定是滋潤型。霜類的質地要細緻和延展性，才不會不均勻 或不容易推開的現象，這樣除了好吸收外，也比較容易洗淨，才不會造成色素沉澱的問題。

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▲皮膚科醫師提醒，眼周圍是臉部中最薄的組織，適度使用眼霜，可達到保養、保濕，更能進一步緊緻、拉提、抗老的效果。（圖／ETmall)

趙昭明表示，從膚質來看，分為中乾性、敏感性、油性。其中最要注意的是敏感性肌膚，第一，要選擇低敏度的防腐劑；第二，不要有香味 香精等。

趙昭明表示，油性肌膚則是要特別注意均勻使用，不能塗太厚，只需加強魚尾紋的部分即可。

至於眼霜的成分，趙昭明建議，因為眼霜訴求抗老化、拉皮、緊緻等功效，包括胜肽類三生態、六生態等生長因子，以及玻尿酸、膠原蛋白等成分。

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