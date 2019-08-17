減稅紅包！基本生活費調高至17.5萬　明年報稅可望省荷包

▲生活基本費可望調高至17.1萬元，家庭人口愈多省愈大。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

行政院主計總處最新公布「2018年家庭收支調查」，家庭可支配所得中位數為29.2萬元。依《納稅者權益保護法》規定，主計總處全國每人可支配所得中位數的60%計算，每人基本生活費用為17.5萬元，較去年度的17.1萬多了4,000元，財政部預計在年底公告，明年申報綜合所得稅即可適用。

《納稅者權益保護法》從2017年12月28日開始施行，主要目的是讓納稅人享有基本生活所需費用不用課稅的權利，藉此保障人性尊嚴。根據該法第4項規定，依主計總處公告最近一年全國每人可支配所得中位數60%，計算出基本生活所需的費用。

請繼續往下閱讀...

《納稅者權益保護法》上路後，財政部2017年公布的每人生活所需費用為16.6萬元，2018年則是17.1萬元，今年按照主計總處全國每人可支配所得中位數（每人可支配的所得中位數是29.2萬元）的60%計算，預定每人每年應有基本生活所需費用將上調至17.5萬元。

以此為比較基礎，每戶包含免稅額、標準或列舉擇一的扣除額，及薪資所得特別扣除額的加總金額，只要低於該戶加總的基本生活所需費用，該差額可以再當免稅額，從所得額中扣除。