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5家EPS突破5元向「錢」衝！　興櫃公司上半年近6成賺錢

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲根據統計，興櫃公司上半年度有141家繳出獲利成績單，占整體興櫃公司59.24%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

興櫃公司上半年繳出漂亮的成績單，有超過半數興櫃公司每股盈餘都較去年同期成長，其中表現最為亮眼的是半導體業、電腦及周邊設備業，獲利分別成長135.1%、82.2%；另有昇佳電子、沅聖、老四川等5家公司每股盈餘超過5元。

櫃買中心表示，興櫃公司應申報今年第2季財務報告家數為238家（不含3家銀行、證券及保險公司），已於14日完成公告申報作業。根據統計，238家興櫃公司2019上半年度整體營收約1,687億元，較去年同期成長39億元，其中半導體業、電腦及週邊設備業營收分別成長28.6%及25.3%，而獲利也分別成長135.1%及82.2%，成為各類股族群中表現亮眼。

統計指出，興櫃公司上半年度有141家繳出獲利成績單，占整體興櫃公司59.24%，其中每股盈餘（EPS）超過5元的公司共有5家；EPS為2元以上未達5元的公司計有25家；合計30家公司EPS為2元以上，占獲利興櫃公司比重達21.3%。

請繼續往下閱讀...

觀察上半年EPS排名前10家公司，其中昇佳電子以EPS14.46元奪下冠軍寶座，緊追在後的是沅聖EPS12.56元，排名第2，老四川則以EPS6.17元，名列第3，至於第4、5名則分為瑞鼎科技EPS5.67元、洋基工程EPS5.07元。

其餘第6至10名依序為長亨EPS4.92元、錢櫃企業EPS4.66元、駐龍EPS4.21元、汎德永業EPS4.06元、捷流閥業EPS3.97元。

櫃買中心指出，有超過半數興櫃公司EPS都較去年同期成長，顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長的優質公司，值得投資人留意。

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關鍵字：櫃買中心,興櫃公司,每股盈餘,EPS,獲利

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