單親爸轉行當起彩妝美容師　靠一雙巧手扶養2小孩長大

▲單親爸爸看好女性愛美商機，下定決心鑽研並考照，成為一名全方位的美容師。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

5年級印刷製版師，不敵電腦繪圖崛起而失業，但為了扶養2個小孩長大，曾應徵清潔工、送報紙等工作，不過二度就業屢遭歧視，最後他看好主婦愛美商機，下定決心鑽研並考照，成為一名全方位的美容師。

今年53歲的吳燦城，16年前獨自扶養當時只有3歲及6歲的2個兒子，他沒料到賴以維生的印刷製版工作，會因電腦繪圖崛起而沒落，成為單親失業勞工，轉而開業文創商店，卻因市場定位不明慘澹收場。他成為單親爸爸後，找工作相當不順利，甚至到補習班應徵清潔工也遭拒絕。

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當時他因高職畢業學歷，二度就業求職履履遭到歧視，領低收入補助度日，不過看好女性愛美商機，吳燦城下定決定接觸美容工作，也回到學校唸，並考取美容乙級證照、攻讀研究所。

去年從台北教育大學藝術所畢業的吳燦城，也同時成立美容工作室，由於採預約制，不會家庭和事業兩頭燒，他說，過去考證照過程就會接觸女性，事後多是朋友介紹客戶，最重要是建立互信關係，但美容也不見得適合男性，包括對美的看法及心態問題，因此對自己要求也會更高一些。

對於身為一名單親爸爸，他認為，自己所能做的，就是努力做好父親這個角色，在孩子需要陪伴時，做個不缺席的爸爸，儘管一份薪水養家確實有壓力，但省一點仍是可以過日子，每次回家看到2個天真的孩子就覺得很滿足，疲憊感也頓時減半。