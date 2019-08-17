美股連2日反彈「道瓊上漲306點」　消費者信心指數曝：已受貿易戰影響

▲美股連續2日反彈。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

繼週三（14日）成為今年單日跌幅最慘的情況後，美股道瓊已連續2天出現反彈，到了週五（16日）道瓊大漲超過300點，站上5日均線，但本周累計仍是跌大於漲。市場分析師表示，在債市避險的旋風下，意味著市場仍擔心疲軟的經濟前景，且對於川普9月1日對中國加徵關稅，可能造成報復性反制，美股仍需要審慎面對。

綜合外電報導，美股4大指數週五漲幅均超過1.2％，道瓊指數上漲306.62點，或1.2％，收在25886.01點；那斯達克指數上漲129.37點，或1.67％，收在7895.99點；標普500指數上漲41.08點，或1.44％，收在1479.25點。

請繼續往下閱讀...

費城半導體指數本日表現亮眼，上漲39.96點，或2.78％，收在1479.25點。費城半導體大漲主要受到美國輝達（NVIDIA）帶動，因為NVIDIA前一天在美股盤後繳出令人振奮的財報，Q2營收、每股純益（EPS）都超乎市場預期。

不過值得注意的是，美國密西根大學公布8月消費者信心指數只有92.1，較之前市場預期的97.0還低，甚至遠低於前值數據98.4；市場經濟學家擔心，美國消費者信心走下坡，可能代表實體經濟的消費力已經受到貿易戰影響。

►►►超爽DER！點我現賺 2188