基本工資上漲「企業吃不消？」　486先生410字狂嗆：競爭力爛到爆，倒閉吧

▲486先生回應基本工資調漲的事情。（圖／翻攝自486先生臉書）



記者柯振中／綜合報導

基本工資調漲的消息傳出後，許多工商業者擔憂「吃不消」。對此，486先生16日以410字回應，工資上漲是好事，如果調漲一點薪資，公司就會倒，那代表「競爭力爛到爆」，還是早點倒閉，「安息吧！」

基本工資審議委員會14日開會決議，基本工資月薪上調3.03％，月薪由2萬3100員調整成2萬3800元，時薪由150元調至158元，希望行政院2020年1月1日能夠實施。消息傳出後，許多工商界的人士大喊「吃不消」。

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針對工資上漲一事，486先生16日在臉書上以410字回應，自己前幾年不斷以「半年調漲薪資」的幅度來提升同仁待遇，直到前年決定以「每年發盈餘、紅利」的方式，與同事分享獲利成果後，才停止半年調薪的策略。

486先生說明，有些工商界人士遇到政府調薪就不斷「靠夭」，代表公司競爭力爛到爆，如果調一點薪資就會倒，「那就安息吧，早點倒閉。」他說到，國內薪資調高，購買力才會跟著上升，是好的循環、好的事情。

▼蔡英文政府基本工資調漲概況。（圖／記者李帛窈 整理製表）



486先生說，綠營政府調高了企業稅率，營所稅從馬政府時期的17％調漲到20％，自己的公司要多繳4800萬的稅。但他認為，有錢的（企業）負擔高一些，方向是正確的，因為如此一來，「個人與家庭就能減少很多（稅務）。」

486先生建議，希望能降低中小企業的賦稅，大企業繼續維持，因為多數中小企業的獲利與大企業相比，實在相當薄弱，「台灣80％是中小企，中小企根大企業採相同的稅負是不公平的，減少中小企的各種賦稅負擔能讓企業主調整薪資福利時也比較有好心情。」

他最後提到，這些是自己當了8年的老闆後，所感受到的體悟，「下次若有機會在見到總統，我會跟總統針對這部分提出我的意見。」