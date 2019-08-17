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先探／下游電信商提高網安信任度

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（圖／先探投資週刊 提供）

科技發展捲起浪潮，加快整合不同系統功能與應用需求增加，另一方面，資安的需求度也提高，軟體資安的防禦，下游網路端更重要。

文／劉瓊雯

科技的蓬勃發展與資訊的應用普及，資訊服務產業顯然已成為全球最重要的產業之一，面對如今突飛猛進的科技以及網路發展，數位轉型ＡＩ化需求漸增，在此浪潮的推波助瀾下，企業對於加快整合不同系統功能與應用顯得更為重要，也帶動能夠同時處理硬體和軟體的系統整合廠商營收看俏。

資訊安全需求提高

請繼續往下閱讀...

一八年爆發的美中貿易戰，中國科技大廠華為風波不斷，該企業被質疑有監控用戶的疑慮，貿易戰延燒至今已不再局限於貿易領域，資安議題也是貿易戰焦點之一；另外，通訊晶片大廠博通（Broadcom）為了強化軟體業務，八月八日宣布以一○七億美元收購賽門鐵克（Symantec）的企業安全業務，而賽門鐵克仍然保有身分防護服務LifeLock及諾頓（Norton）防毒軟體等消費性安全產品，收購完成後會將研發鎖定在終端安全（end-point security）、安全網路閘道器（secure Web gateways）以及資料外洩防護（data loss prevention）這三大核心產品上，這三項產品在賽門鐵克的年營收分別為五．五億美元、七億美元與四．五億美元。

如今，無論政府或國際大廠皆對資訊安全的需求程度大幅提高，也帶動資訊服務業營收表現，根據經濟部統計處公布的數據顯示，電腦及資訊服務業第二季營業額來到八九二億元，年增十一．四％，創歷年同期新高，其中，電腦程式設計業營收六六一億元，年增十．一％，受到電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及資訊安全等整合服務，加上網路數據交換應用需求成長，另外資訊服務業第二季營業額年增十五．二％，為歷年單季次高，來到二三一億元。

轉向台股來看，台股中的資訊服務廠商業績表現近期表現也都很亮眼，例如零壹，七月單月營收來到八．三八億元，與六月營收六．四一億元相比，成長三九．九％，單月營收創下歷史新高；還有緯軟，七月營收四．七七億元，與同期相比大幅成長四一％，累積至七月營收三一．七億元，成長率五○％，值得注意的是，緯軟從三至七月連續五個月營收創下歷史新高。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2052期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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