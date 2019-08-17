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先探／謝金河：看半年報選好股

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

美中貿易戰像鬆緊帶理論，時而緊繃，時而鬆弛，十三日傳出川普準備對中國三○○○億美元進口商品加稅十％的消息出現變化，課稅從九月一日延至十二月十五日，市場上把這則消息當成利多來看待，道瓊指數十三日大漲三八二．二，S&P 500上漲一．五％，Nasdaq上漲一．九五％，費城半導體指數大漲二．九五％。

這次三○○○億美元關稅延後三個月，最大受益者是筆電、手機、遊戲機、鞋業、成衣，都是台灣出口大宗，在這個「利多」效應下，Apple股價大漲八．四九美元，漲幅達四．二三％，Nvidia大漲三．○四％，微軟收在一三七．六八美元，已直逼歷史天價，半導體的恩智浦、美光、賽靈思漲幅都逾三％，TSMC ADR上漲○．八八美元，漲幅是二．一五％。

假如這是一個「利多」效應，那麼這對正在年線附近多空拔河的台股是有利的元素，八月十三日台股收盤一○三六二．六六，年線正好在一○三七八，櫃買指數比較強勁，一直都在年線上面，美中貿易戰趨於緩和，有利台股在年線上止跌，同時醞釀新的方向。

請繼續往下閱讀...

台股比其他外圍市場強

如果把亞太股市拿來一起比，台股算是強勢市場，像是香港在反送中抗爭中，港人癱瘓機場，香港國泰航空、匯豐控股股價都大跌。恒生指數跌到二五一九七的低價，已瀕臨去年十二月慘跌到二四五四○的新低點，港股從去年高價跌下來已跌掉六○○○點，跌幅不可謂不大，國企股下跌更是猛烈。深滬Ａ股走勢跟台股比較像，在年線盤旋，但Ｂ股外資退場，跌勢很猛烈。而南韓股市創下一八九一．八一的新低點，這是六年來最低價；新加坡今年預告經濟零成長，股價在年線上殺出一記長黑，看起來狀況都不好，台股跟著美股連動，從大盤走勢來看，已是十分強勢。

從基本面來看，今年台股比其他外圍市場強，一是台灣剛公布第二季ＧＤＰ年成長率二．四一％，比起南韓二．一％、新加坡○．一％、香港○．六％，台灣難得一見名列前茅。而剛公布七月營收，全體上市櫃公司二．九六兆，月增七．三九％，年增○．○八％，全體上市櫃公司前七月營收十九．二五兆元，年增○．五二％。美中貿易戰帶來的投資觀望，大家預期今年是悲觀的，但從台灣總體經濟的ＧＤＰ表現，及上市櫃公司營收，台灣的表現堪稱可圈可點。

從個別公司來看，七月營收再創歷史新高有六九家之多，我們先把今年表現出類拔萃的個股拿出來看，今年表現最出色的不二類股就是５Ｇ概念族群，最具代表性的是超眾從六六．七到二九○元，雙鴻從四五漲到二○○．五元，泰碩從十八．二漲到八三．三元，其他的力致、奇鋐漲幅都不小。砷化鎵的穩懋從八六．七漲到二七八．五元，毫米波元件的昇達科也創了一一五．五元高價，而網路設備大廠智邦一馬當先創下一五六元天價，銅箔基板的聯茂寫下一四七元天價，台光電也從五四．一元大漲到一三五元，台燿也從七一．九元大幅拉升到一四四元。

過去銅箔廠只是ＰＣＢ上游材料，現在５Ｇ建置需求大增堆疊的板從二層、四層到八層，大家記憶中台燿大賠時，當年股價四．七元，實在不起眼，蔡茂禎入主聯茂，當時聯茂股價也只有二、三○元，如今聯茂、台光電、台燿已躍上台灣三大銅箔廠，最近金居切到ＡＭＤ伺服器領域，成為獨家供應商，也有出現大蛻變的機會。

年線乖離過大的後座力

這個聯結５Ｇ題材現在仍在發酵，當中有不少是來自華為的急單，大家要小心的是股價不可能無限上升，當雙鴻到了二○○、超眾到二九○元以後，大家要注意今年所有大漲個股在年線乖離過大的折返拉回壓力，像是雙鴻在二○○，但年線在一○七．五元，超眾在二九○，但年線在一三八．八元，二○一七年鏡頭模組的玉晶光一度漲到五九六元，但年線在二一九元，大立光、先進光等都是如此，股價衝得太高，一旦拉回套牢，解套可能遙遙無期，這是連續飆漲股介入要小心的地方。

第二個上漲的族群是台商回流的內需股，最具代表性的是六角漲到一九六元，瓦城到三三三元，晶華一度漲到二○四元，晶華上半年ＥＰＳ五．八元，公司立刻宣布半年配息六．一二元，這個配息政策對小股東而言，應該很有吸引力，也讓晶華在一五○元左右可能是一個鐵板價。台灣今年誕生了美食股，像上興櫃的亞洲藏壽司從一上興櫃的三八．四元大漲到一五二．九九元，去年ＥＰＳ三．四一元，今年上半年一．七一元，由於股本三．七九億，日商大股東持股八三．一七％，市場充滿期待，也給了很高的本益比。另一家豆府上半年ＥＰＳ三．一四元，現在股價一三四元左右，營收逐月創歷史新高，成長力道不錯，市場給的本益比也不錯，今年高檔美食來到資本市場覓食，尋求更寬廣的發展空間，這也是一個亮點。

三是運動產業，柏文發動一波從一四二到三○二．五元的大漲勢，不過上半年第一季、第二季淨利都在一．一五億上下，看起來成長力道有趨緩的壓力，最近股價拉回最低到二○五元。喬山今年表現讓大家驚艷，股價從三一元拉升到一○二．五元，下半年必須繳出亮眼成績才能維持高股價。持續大漲的力山寫下一○七元高價，但第二季ＥＰＳ只有○．四九元，第二季營業利益只有六七○○萬，比起首季的一．五七億是大幅衰退，這恐怕要小心！運動器材電子控制裝置的祺驊，首季與次季營業利益都持平，上半年ＥＰＳ一．五八元，股價回檔修正似乎太大；岱宇第二季本業出現虧損，會影響股價表現。從毛利率來看，喬山拉升到四九．七二％，岱宇二七％左右，力山十八．一三％，祺驊拉近三○％，從毛利率高低，可以看出經營力道。（全文未完）

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或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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