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她經濟崛起！台灣化妝品出口成隱形冠軍　年均成長率達10%以上

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依據經濟部統計，自2009年來，台灣化妝品出口額年平均成長率皆達10％以上，成為台灣新興產業的隱形冠軍。（圖／東森自然美提供）

▲依據經濟部統計，自2009年來，台灣化妝品出口額年平均成長率皆達10％以上，成為台灣新興產業的隱形冠軍。（圖／東森自然美提供）

記者林淑慧／台北報導

哈佛大學研究指出，女性掌控家中高達75%購買決策權，依據經濟部統計，自2009年來，台灣化妝品出口額年平均成長率皆達10％以上，優於台灣其他產業對全球出口的年均成長率，成為台灣新興產業的隱形冠軍。

依據經濟部統計，美妝品相關產值自2009年以來都呈穩定成長，到了2014年已突破新台幣165億元，光是這五年期間的年均成長率就高達7%；以產品品項來觀察，以臉及身體皮膚用保養品的成長率最高，其次則為彩妝品、洗髮及刮鬍清潔用品。

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一支口紅、一瓶粉底液或是一片面膜，建構出女人生活的日常，或成為觀光客來台必買伴手禮之一，面對「她經濟」崛起，吸引國內異業廠商競相投入化妝品的研發製造，搶攻美妝商機。

ps,自然美,眼霜（圖／ETmall)

▲化妝品商機龐大，成為台灣新興產業的隱形冠軍。（圖／ETmall)

現代消費者對於外觀保養與時尚裝扮的重視，讓台灣業者看到商機，包括統一、大江生醫、東森自然美、洽興、台鉅、歐萊德、森田藥妝、京華堂、昇宏及盛香堂等業者，紛紛投入彩妝及保養產品研發，激勵台灣化妝品產業蓬勃發展，並在國際上獲得良好評價。

經濟部官員指出，台灣化妝品產業雖然不像韓國有知名大廠撐腰，但在各家業者努力下，近年來產值每年平均都有7％至10％成長，繳出了亮眼的成績單，躍居為成長最快速的出口產業之一，是台灣產業名副其實的「隱形冠軍」。

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