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財部4大法將修法！稅捐稽徵法與廢止印花稅　9月報行政院討論

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台南報導

立法院9月即將開議，財政部長蘇建榮表示，財政部預計提4大法案修正，包含稅捐稽徵法、廢止印花稅、復康巴士免徵貨物稅延長以及降低權證造市證交稅。

立法院將開議，財政部長蘇建榮今（16）日出席108年財政記者南部地區參訪活動記者座談會，蘇建榮表示，前述的4大法案修正，9月中將要報行政院討論。

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稅捐稽徵法修正重點在於未來重大逃漏稅的罰則，現行僅處5年以下有期徒刑，以拘役或者併科新台幣6萬元罰金；財政部預計採取預告時所提的乙案，將處分調高為一般逃漏稅刑責維持原來的5年、罰金調高到500萬元，但是如果重大的逃漏稅案件，那麼刑責就調整為處6個月以上、10年以下的有期徒刑，得併科1000萬元以上、1億元以下的罰金。

另外，印花稅廢止是近期爭議較大的修正法規，財政部表示，印花稅收100％屬於地方財源、近五年平均稅收為112億元。為避免出現「中央請客，地方埋單」的情況，蘇建榮表示，財政部將採取兩種方式，短期將以編列預算方式補足地方差額，長期則是透過「財政收支劃分法」修法一併處理。

另外貨物稅的部分，則是復康巴士與可載送輪椅使用者的車輛免徵貨物稅優惠原本是今年6月4日截止以及明年到期，但是財政部研議再延長5年。

最後就是權證造市的證交稅從千分之3降低至千分之1，金管會已將降低權證造勢交易稅的稅式支出報告送交財政部。根據金管會稅式支出顯示，103年～106年權證交易年平均成交金額為7,519億元，預估稅率從現行千分之3降至千分之1後，權證交易金額可望擴增為1兆3,384億元，成長1.78倍。

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關鍵字：財政部,修法,行政院

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