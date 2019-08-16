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天氣熱到第三季！聲寶：冷氣銷售動能將延續　全年獲利不低於去年

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▲聲寶(1604)今(17)日舉行法說會，說明上、下半年獲利表現。（圖／記者劉姵呈攝）

▲ 聲寶會計處長兼發言人江全田。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

聲寶（1604）在今（16）日舉行法說會，除第二季營運表現外，亦說明林口、台南以及土城廠區等地的土地開發規劃與進度。而對於第三季的營運表現預期，聲寶會計處長兼發言人江全田表示，因看好今年天氣炎熱時間較長，冷氣的銷售成長可以延續至第三季，全年獲利則是可望持平。

聲寶在2019年上半年合併營收為37.33億元，相較去年同期下降7.2%，營業利益1.52億元，較去年同期小增0.4%；第2季合併營收19.66億元，年減8%。此外，業外收益達4.08億元，因認列處分台中潭子倉庫土地廠房資產利益3.62億元在第二季入帳，以及轉投資瑞智（4532）1.21億元獲利挹注。

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在資產開發部分，江全田表示，林口的廠區先前被劃為山坡地，目前正申請將其中的4萬坪土地解編山坡地，待解編後資產價值提高，會規劃作為其他發展。此外，其他較為獨立的小型土地也有在規劃、處理，包含1600坪的宿舍土地以及5800坪的物流倉庫，江全田表示，目前有開發公司或是回流台商有意購買，只要價格談得攏就可以較快處理。

另外針對台南科技園區8000坪的12億投資，預計規劃地上四層地下一層的廠房，可能作為白色家電與生活家電產線，或是物流倉庫，並在林口廠開發規劃完成之後再進行生產線調整。

在土城土地部分，因已通過都市計畫核定，工業地變更住宅用地，將於40個月之內完成一般住宅、銀髮住宅與周邊開放空間規劃，其中銀髮住宅是同意變更的條件，也正在積極尋找合作對象共同完成規劃。

展望今年第三季，江全田表示，因為預期炎熱天氣會持續較久時間，冷氣銷售業績可以一直維持到第三季結束，而第四季預計會推出電視、冰箱、洗衣機等產品的新機型，維持營收。

對於全年獲利表現，江全田表示，今年業績在本業獲利都比去年好，再加上營業費用與其他費用（促廣費等）整體規模降低，只要能夠維持營收，預估今年獲利可以不低於去年

至於中長期展望部分，除了輔導線下通路轉型、提高量倉通路業績外，希望在未來可以將產品銷售直接面向消費者，初步規劃將整合經銷商與售後服務的客戶資料，找出客戶需求產品。

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