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新北「綠色廊道」8月全區開放！板橋台藝大周邊「推倒圍牆」大改造

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▲▼新北「綠色廊道」8月全區開放！板橋台藝大周邊「推倒圍牆」大改造。（圖／城鄉發展局提供）
▲新北「綠色廊道」8月全區開放！板橋台藝大周邊「推倒圍牆」大改造。（圖／城鄉發展局提供，下同）

記者林育綾／新北報導

新北市政府繼今年1月完成「板橋府中456空間改造計畫」改善捷運府中地區公共空間，又接續啟動板橋台藝大周邊改造工程案，自去年11月動工，已於今年8月陸續驗收成果，終於在8月17日起開放「綠色廊道」全區人行步道，行人不必再與車爭道，除了變得更安全，也藉由藉由校園綠蔭、巷弄空間，讓整個台藝大周邊變得更「文青」，吸引各年齡層前往。

▲▼新北「綠色廊道」8月全區開放！板橋台藝大周邊「推倒圍牆」大改造。（圖／城鄉發展局提供）
▲走在大觀路上，行人不必再與車爭道。

新北市城鄉發展局局長黃一平表示，板橋台藝大周邊空間改造範圍，從台藝大校門至南雅西路路口，沿線全長約1公里，周邊為板橋重要的學區，原路段不但沒有足夠的人行道，又有許多公共設施阻隔，對於行人並不友善，學生上下學必須行走於馬路上，險象環生。

請繼續往下閱讀...

經過與台灣藝術大學及大觀路郵局合作，攜手共同「推倒圍牆」，透過校園空間退縮，提供市民作為街角廣場、人行空間使用，部分路段因受限道路寬度、鄰房限制，而無法施作人行道，亦採用「標線型人行道」予以改善，改善後可提供最深達6至8公尺的開放空間。

▲▼新北「綠色廊道」8月全區開放！板橋台藝大周邊「推倒圍牆」大改造。（圖／城鄉發展局提供）
▲「綠色廊道」8月全區開放，大幅改善車行地下道周邊人行空間不足問題。

為推動板橋台藝大周邊改造工程案，透過台灣藝術大學、大觀路郵局、板橋區公所及城鄉發展局跨機關合作，自去年11月動工，已於今年8月陸續驗收成果，終於要在8月17日起開放全區人行步道，未來行人走在大觀路上，不必再與車爭道，大幅改善人行空間不足問題。

此工程案透過校園退縮、圍牆及違章拆除，提供民眾一條充滿生機又安全的「綠色廊道」景觀步道，並藉由校園綠蔭、巷弄空間，吸引各年齡層前往台藝大周邊活動。

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關鍵字：綠色廊道,新北市城鄉局,都更,板橋,台藝大,新北市旅遊

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