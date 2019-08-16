GDP成長率預估上修至2.46%！　主計總處：景氣穩步走升

▲行政院主計總處今天公布最新GDP。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（16）日召開國民所得統計評審會，今年經濟成長率預測值大幅上修至2.46％ ，一口氣上修0.27個百分點。

主計總處上季原本預測今年經濟成長率為2.19%，從7月公布第2季經濟成長概估2.41％來看，大幅優於預期，因此針對下半年第三季、第四季GDP預估也上修至2.67％及2.9％。

請繼續往下閱讀...

另外，針對今天勞動部公布無薪假最新人數創今年新高，主計總處回應，今天公布的無薪假人數雖然是一個警訊，但目前公布放無薪假的人數，與全台勞工數對比之下，樣本數不多，無法做一個精確的比較，如果要把這個怪到中美貿易戰的話也不太合適，因為整體經濟本來就會有高有低，按照目前這樣的無薪假人數來看，還無法做一個比較。

無薪假人數增加，是否代表景氣轉差？主計總處表示，無薪假對下半年的景氣會有一點點些微影響，但對整體經濟並不會有太大影響。且目前根據經濟部的數據顯示，台商回流投資，整體而言108年經濟成長是有幫助的，因此才會將經濟成長上修0.27個百分點，來到2.46％。

最後，主計總處主計長朱澤民表示，根據昨日IHS公布的最新數據顯示，亞洲四小龍中，其中第3季台灣為2.0％、香港0.2％、南韓1.5％、新加坡-0.1％；第4季台灣為2.0％、香港1.7％、南韓1.1％、新加坡1.0％；從這份數據來看台灣在下半年的景氣會是呈現穩步走升的現象。

▲主計處主計長朱澤民。（圖／記者余弦妙攝）