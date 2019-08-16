經寶精密併購法商發威　2020搶攻航太維修市場商機

▲經寶精密今年新規劃的航太陽極處理廠及熱處理廠已建置完成，第四季將申請新的Nadcap特殊製程認證。圖為經寶精密董事長鍾國松。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

台北國際航太展登場，東南亞最大的客製化精密金屬加工廠經寶精密今（16）日表示，受惠於去年併購法國Agiliteam集團旗下二航太零組件公司，目前航太產品合併營收已突破三成以上，並積極規劃整合認證教育資源，預計於2020年搶攻航太維修市場商機。

二年一度的台北國際航太暨國防工業展昨日於世貿一館盛大展開，位於泰國回台掛牌上市的空巴航電機構件供應商經寶精密，目前擁有Nadcap 非破壞性試驗(NDT)、Nadcap化學皮膜(CP)、Nadcap焊接(Welding)及AS9100等航太特殊製程認證，也於參展廠商之列。

請繼續往下閱讀...

針對下半年營運展望，經寶精密主管表示，隨著第三季傳統旺季的到來，以及伺服器機櫃開始進入量產，下半年獲利已開始恢復穩定，而公司布局重點、今年新規劃的航太陽極處理廠及熱處理廠已建置完成，第四季將申請新的Nadcap特殊製程認證。

隨著泰國的國家政策-泰國4.0的東部經濟走廊計畫的推行，公司除了建置航太新廠積極拓展新的航太產品，也積極規劃整合認證教育資源瞄準航太維修市場領域，預期在2020年就會有初步的進展。

依據財報，經寶精密今年第二季合併營收為3.561億元，較去年同期2.834億元成長約25.6%，2019年上半年累計營收已達7.1億，年增率達23.99%。