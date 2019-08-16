無需傳統墨水、可重複列印　E Ink元太科技發表「JustPrintItTM」





▲E Ink元太科技發表電子紙「JustPrintItTM」列印技術。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導



全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（16）日宣布，成功開發無需傳統墨水、可重複列印的電子紙「JustPrintItTM」列印技術，將能減少傳統紙張消耗，有助環境永續，並將在8月28至30日舉行的2019智慧顯示展覽會（Touch Taiwan 2019）中展出。



JustPrintIt為可覆寫、數位、無電子零件的列印媒材技術，可印刷於小尺寸至大尺寸的可覆寫式電子紙，適合應用在識別證、禮物卡、會員卡、產品包裝，或是交通票卡，未來可導入於智慧辦公室、交通、零售、醫療、與物聯網等領域。



元太科技指出，JustPrintIt的列印技術由HP授權，運用專利的印表機硬體技術結合電子紙顯示材料，可於電子紙薄膜列印圖片與文字內容，除了可列印出能覆寫及高解析度影像外，也可列印各種解析度像素、尺寸與格式的圖片。

此外，電子紙透過無需傳統印表機墨水的列印技術，不需要TFT背板，也不需要驅動顯示器的電子零件，每張電子紙可重覆用於列印影像達數千次。



元太科技說明，因為僅能透過印表機更新電子紙所顯示的畫面，JustPrintIt技術也具備防竄改的特性，並由於該技術是紙張列印影像或資訊替代方案，對於列印具高度需求的產品，像是訪客識別證、工業標籤等，可望降低成本，大幅減少紙張耗用，成為永續與環境友善的另一選項。