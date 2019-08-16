永豐餘啟動全台最大沼氣發電系統　上半年EPS0.4元...近八年新高

▲永豐餘打造全台最大的沼氣發電系統。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

永豐餘(1907)今(16)日舉辦法人說明會，第二季合併營收189.59億元，合併第二季營業利益為11.33億，年成長3成，合併營業利益率6%，較上季及去年同期成長。綜上，2019年第二季合併稅後淨利歸屬於母公司5.39億元，較去年同期成長23.4%，每股稅後盈餘0.33元。

累計上半年歸屬於母公司稅後純益 6.6 億元，年增 20.7%，累計每股稅後純益0.4 元，較去年同期成長21.3%，創下近 8 年新高。

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永豐餘指出，受到國際貿易紛爭影響，終端需求放緩，營收與去年同期相當。台灣工紙及紙器事業營運穩健，南越營運持續成長，北越開始營運，逐步放量，挹注營收新動能。漿紙事業群營收因國際漿價下跌，工紙紙器事業群大陸區則是市場面需求疲弱，營業規模及獲利較去年下滑；然消費品事業群調整銷售組合有成，獲利改善，合併第二季營業利益為11.33億，較去年同期成長三成，較第一季顯著提升。

▲永豐餘財務中心副總經理殷國堂。（圖／記者余弦妙攝）

永豐餘財務中心副總經理殷國堂表示，永豐餘自2012年轉型為投控公司，投資面向涵蓋紙業循環經濟、材料、IoT科技、生機生醫、金融創投。希望以多元投資優勢，創造長期且穩定的投資收益。為強化投資發展布局，未來也將持續資產配置，活化股權投資外的土地資產，並繼續督促轉投資事業營運開發，創造合理的股東價值。

殷國堂更提到，在今年8月全台最大的沼氣發電系統已在新屋廠正式併聯試運轉，總計1年發電量為2千萬度，將可提供6000個家庭一年的用電需求。