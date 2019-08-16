益航子公司友成融資攜手攜程網　搶攻中國大陸國民旅遊市場

▲益航旗下100%全資之子公司友成融資租賃公司，將與攜程旅行網合作搶攻中國大陸國民旅遊市場。（圖／翻攝自友成融資官網）

記者林淑慧／台北報導

益航今（16）日發佈重大訊息，公告旗下100%全資之子公司友成融資租賃公司，已獲得上海市政府轄下之上實集團青睞，提供近人民幣10億元資金，將用以與攜程網攜手發展租車業務，搶攻中國大陸龐大的國民旅遊市場。

由益航投資1億7千萬人民幣、100%全資之子公司友成融資表示，與攜程網合作將搶攻三大目標市場：一、攜程網旅遊平台下之租車業務；二、中國大陸大型省會對公(眾)營運靠前之優質網約車平台；三、世界500強之優質首選公司，其在中國各省會之公務車租賃業務。

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攜程全名為攜程旅行網(CTrip.com)，是一家總部設立在上海的大型旅遊網站，創辦於1999年，在2003年12月於NASDAQ掛牌上市，目前佔中國大陸線上旅遊市場逾半的市佔率，是中國大陸最大的旅遊平台。

益航表示，這項合作完全不需要再使用益航及友成的資金，或來自母公司的擔保。這代表上實對友成的商業運行模式及風險控管系統具有相當大的信心，以及對友成與攜程長期合作的肯定。

益航初估，雙方合作使用車數可在兩年之內達到3萬輛以上，需要之融資金額將不低於人民幣30億元，而友成也將以此建立一個大型的資金平台。另外，為了因應與上實和攜程等策略夥伴的長期發展，友成亦不排除先尋求在大陸的科創版，或台灣的興櫃市場掛牌交易。