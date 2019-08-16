高盛下修「亞洲四小龍」經濟成長預估　台灣成長率2.3％仍居首

▲高盛全面下調亞洲四小龍的經濟成長預期。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

全球化曾經讓「亞洲四小龍」在1980至1990年代間，取得快速的經濟成長，不過由於中美貿易情勢緊繃，導致全球經濟疲軟，曾經的優勢，現在卻成為牽制它們的枷鎖。

據《彭博》報導，高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 在最新報告中，同時下調了亞洲四小龍的成長預期。

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高盛經濟學家提爾頓（Andrew Tilton）表示，這4個經濟體都靠著改善自身的經濟體質，藉著全球化的浪潮，以及亞太地區經濟的快速發展受益，但正因如此，也特別容易受全球經濟成長疲軟的衝擊。

高盛認為，雖然中美貿易戰之下，許多供應鏈遷出中國大陸，一些經濟體可以受惠於轉單效應。但最大的受惠者，是那些可以經由陸路連接中國大陸的東南亞國家，例如：越南，而非「四小龍」 。

高盛預計，香港第3季GDP與去年同期相比下滑0.5％，而非之前預測的成長2.1％。而全年的表現，只會微幅成長0.2％。除了疲軟的全球經濟成長和貿易環境以外，持續的政治抗議活動也影響了香港境內的需求。

而且高盛也下修新加坡的成長預期，原先預期今年的成長為1.1％，現下修至0.4％。

此外高盛預估，南韓今年的經濟成長為1.9％，低於預期的2.2％。南韓在7月時已經降息過一次，高盛預計南韓在10月時還會再下調基準利率1碼。

高盛同樣下修了台灣今年的經濟成長預估，從2.4％下修至2.3％，雖然美國減少由中國進口貨物，轉而增加進口台灣的商品，但台灣仍受貿易戰的衝擊，從而抵銷這部份所獲得的利益。

▼高盛對亞洲四小龍的成長預期圖。（圖／取自Bloomberg）