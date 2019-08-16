工商大老哀嚎基本工資調高　486先生嗆「靠夭，聽聽就好」

記者余弦妙／綜合報導

基本工資將在明年元旦調漲，引發工商團體反彈，像是商總副理事長許舒博，昨（15）天就召開記者會批勞動部是唱獨角戲。但「486團購」公司創辦人陳延昶則認為，工資上漲是好事，他今（16）天在臉書痛批「這些工商界的大老、龍頭，每次遇到政府調漲薪資就開始靠夭」、「一家公司如果調一點薪資就會倒，那就安息吧，早點倒閉」。

一向重視員工福利，讓網友們誇讚的486先生陳延昶，這回在臉書發文指出，前幾年他不斷以每半年調漲薪資的幅度，提升公司員工的薪資待遇，直到前年，決定要每年發盈餘紅利給同事，讓員工共享公司獲利成果後，才停止每半年調薪的規定。

▲全國商業總會副理事長許舒博，昨日召開記者會批評勞動部調高基本工資是政治考量，已經先訂好漲幅，才找大家開會。（圖／記者余弦妙攝）

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陳延昶說，有些所謂的工商界「大老」、「龍頭」，每次遇到政府調漲薪資就會開始「靠夭」，他要大家聽聽就好。一家公司如果調一點薪資就會倒，那表示這公司競爭力爛到爆，那就安息吧，早點倒閉。

陳延昶認為，國內薪資調高，大家購買力才會跟著提高，這是好的循環，是好的事情。民進黨政府調高了企業的稅率，例如營所稅從以前馬政府的17％提高到20％，舉例來說，光是自己的公司營業額16億，營所稅多3%就要多繳多少？有錢的負擔高一些，個人與家庭就能減少很多，因此他認為方向是正確的。

他也向政府提出建議，希望可以降低中小企業的稅賦，大企業維持，因為大多中小企業的獲利跟大企業相比薄弱很多，台灣80％是中小企，中小企跟大企業採相同的稅賦是不公平的，減少中小企的各種賦稅負擔能讓企業主調整薪資福利時也比較有好心情。陳延昶也說下次若是有機會見到總統，自己一定會親自向他「建言」。