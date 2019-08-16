限塑受惠股！華紙每月可賣1億支紙吸管　上半年EPS0.07元　

▲華紙副總經理陳瑞和今表示，今年的紙吸管事業每個月就可售出1億支。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華紙漿（1905）今（16）日舉行今年第二季法人說明會，Q2合併營收53.6億元，與Q1相當，營業毛利率及營業淨利率分別為8.7% 及1.0%，較第一季增加0.5及0.1個百分點，但仍虧損了329萬元。

累計上半年營收107.4億元，主要受到中美貿易戰影響，國際紙漿下跌及客戶需求疲弱，導致營業額比去年減少，營業毛利率與營業淨利率分別為8.4%與0.9%；上半年稅後淨利1.03億，每股盈餘0.07元。

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由於受到限塑影響，且隨著7月的限塑政策開始執行後，紙吸管原紙銷量跟著增溫。華紙表示，除公部門、學校、百貨公司、連鎖速食店等4大場所等首波列入規範的店家外，其他例如超商、手搖飲料以及咖啡連鎖店都自動響應不使用一次性塑膠吸管，紙吸管的內銷市場全年可望達3億支。

華紙副總陳瑞和表示，未來還會繼續研發更多「紙製品」，例如手搖飲料杯專屬的紙封膜，取代現有的塑膠封膜，並進一步研發無淋膜紙飲料杯。藉由紙吸管、紙封膜與紙杯等全方位的無塑、無淋膜產品。

陳瑞和也說，近年也因為環保意識抬頭，大家都開始用紙吸管，台灣與海外市場加起來一個月就可以賣出1億支紙吸管，目前除了台灣市場外，海外市場也在逐漸拓展中，例如中國、馬來西亞、越南、日本等，目標是把市場放眼全世界。