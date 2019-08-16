合勤30年從4人公寓到千人集團　　朱順一拚轉型「未來1~2年收割」

▲左起為智勤科技總經理李炳欽、宇曜智能總經理林藎如、合勤控執行長楊國榮、合勤控董事長朱順一、合勤科技總經理林錦蘭、兆勤科技副總經理吳維銘、盟創科技總經理黃文義。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／新竹報導

合勤集團慶祝成立30週年，今（16）日在新竹科學園區總部大樓舉辦慶祝活動，董事長朱順一回憶起合勤從30年前的4人公寓開始創業，如今成為超過千名員工的集團，正處於積極轉型階段，透過組織調整讓團隊更專注做出結果，也希望在未來1～2年內收割更多成果。

合勤集團以「30有你而力 GO 30,Beyond Possibility」為主題，邀請集團旗下包含合勤科技、兆勤科技 、盟創科技、智勤科技及宇曜智能等超過千名員工參加，並同步在社群媒體直播，與全球員工、夥伴以及股東慶賀。

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▲合勤控董事長朱順一。（圖／記者姚惠茹攝）

朱順一回憶，當年合勤只有4名員工，從桃園龍潭一棟未完工的小公寓起家，在1989年那個網際網路還沒普及的年代，就看準連網市場商機，憑著對技術創新的執著與創業的一股熱誠，在短短兩年多內就成功開發出全球第一台結合數據/傳真/語音的三合一數據機，驚艷全世界。

合勤30年來在全球150個區域市場，專注在電信市場方面，從撥接、固網寬頻、光纖寬頻到行動寬頻等技術，再延伸到中小企業網通與家用市場，為台灣第一成功開發智慧雲網路(星雲Nebula)及軟體定義廣域網路(Nebula SD-WAN)解決方案的品牌。





▲左起為智勤科技總經理李炳欽、宇曜智能總經理林藎如、合勤控執行長楊國榮、合勤控董事長朱順一、合勤科技總經理林錦蘭、兆勤科技副總經理吳維銘、盟創科技總經理黃文義。（圖／記者姚惠茹攝）

合勤集團執行長楊國榮表示，產業唯一不變的就是變，組織調整仍會持續進行，因為現在產品銷售靠代理商，已經有超過80％的銷售由分公司負責，因此需要更多有創意的同仁來嘗試推出新的產品架構，為合勤帶來具體效益，而組織調整便能將效能發揮到其中。

至於合勤營運展望，楊國榮指出，受到中美貿易戰和缺料紓解影響，客戶去年第4季提高庫存備料，因此今年首季都在消化庫存訂單，但隨著第2季恢復正常水準之後，第3季的目標是希望能維持第2季的表現，並看好下半年通路業績強勁，可望為營運挹注動能。