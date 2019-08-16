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台股強勢走高！收盤漲93點　順利收復年線並站回10,400點

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（16）天開平走高，盤中大漲逾百點，最高一度上漲129點來到10,456點。終場上漲93點、收在10,420點、漲幅0.91%，收復年線與5日線，今日成交量為1,188.77億元。

電子三雄中，台積電（2330）收盤漲0.81%，收在250元；鴻海（2317）以72元作收，上漲0.56%；然而股王大立光（3008）表現相對疲軟，收盤下跌0.13%，收在3820元。

今日台塑四寶表現亮眼，台塑化（6505）上漲3.78%，南亞（1303）、台化（1326）都有1%以上漲幅，台塑（1301）則上漲0.89%。

請繼續往下閱讀...

此外，金融類股今日大幅上揚，國泰金（2882）上漲0.51%、收在39.55元，富邦金（2881）則大漲2.98%，上海商銀（5876）、永豐金（2890）、中信金（2891）也都漲逾2%。

在光電類股中，友達（2409）上漲5.55%、群創（3481）上漲8.11%，凌巨（8105）則是在盤中飆至漲停。

法人表示，今日是有特定本土資金進駐護盤，否則台股很難在亞股普遍走低的情況下，上揚百點之多，且台股處於相對強勢格局，許多題材都有成長空間；但至於能漲多久、漲多少，則是還要靠美股拉抬，預估近期大約會在10,300點至10,500點區間震盪。至於金融類股表現，法人則認為，因金融類股受中美貿易衝擊相對較小，因此有部分避險資金流入購買金融類股，連相對弱勢的國泰金今天也有不錯表現。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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