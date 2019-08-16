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台股盤中大漲百點！權值股領軍上攻　台股漲逾1%收復年線

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 台股盤中大漲108點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（16）日震盪走高，盤中各大權值股領軍大漲超過百點，截至下午12點25分，加權指數上漲108點、來到10,435點，漲幅1.05%，收復年線、5日線以及10日線。

觀察權值股盤中表現，台積電（2330）、鴻海（2317）、南亞（1303）、台化（1326）上漲皆超過1%；聯發科（2454）、台塑化（6505）則漲逾2%。

請繼續往下閱讀...

此外，包含油電燃氣、汽車、航運、金融、半導體等類股皆漲逾1%。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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