台股盤中大漲百點！權值股領軍上攻　台股漲逾1%收復年線

▲ 台股盤中大漲108點。（圖／記者林敬旻攝）
記者李瑞瑾／台北報導
台股今（16）日震盪走高，盤中各大權值股領軍大漲超過百點，截至下午12點25分，加權指數上漲108點、來到10,435點，漲幅1.05%，收復年線、5日線以及10日線。
觀察權值股盤中表現，台積電（2330）、鴻海（2317）、南亞（1303）、台化（1326）上漲皆超過1%；聯發科（2454）、台塑化（6505）則漲逾2%。
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此外，包含油電燃氣、汽車、航運、金融、半導體等類股皆漲逾1%。
▲ 台股盤中大漲108點。（圖／記者林敬旻攝）
記者李瑞瑾／台北報導
台股今（16）日震盪走高，盤中各大權值股領軍大漲超過百點，截至下午12點25分，加權指數上漲108點、來到10,435點，漲幅1.05%，收復年線、5日線以及10日線。
觀察權值股盤中表現，台積電（2330）、鴻海（2317）、南亞（1303）、台化（1326）上漲皆超過1%；聯發科（2454）、台塑化（6505）則漲逾2%。
此外，包含油電燃氣、汽車、航運、金融、半導體等類股皆漲逾1%。
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