無薪假人數增至2012人　創今年最高數字！

▲勞動部今公布最新無薪假人數。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（16）日公布無薪假最新統計數據，截至8月15日，共計26家事業單位實施無薪假，實施人數共計2012人，較上期增加1341人，創下今年新記錄。

勞動部表示，上期（截至7月31日止）共有20家事業單位實施無薪假，實施人數671人。根據最新統計，其中有5家停止實施，但又再新增11家， 一來一往，等於新增6家，實施人數增加1341人，累計全台共2012人放無薪假。

請繼續往下閱讀...

勞動部指出，本期人數增加主要是受景氣影響緊縮產能導致實施人數增多，案件也經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間及減少工資。勞動部已協同經濟部、地方勞工行政主管機關持續關注實施情勢。

勞動部透漏，這次的無薪假企業裏頭有兩家工具機業者放無薪假，人數預估約700人左右，另外還有屬於零組件的傳統產業，這些企業會放無薪假，主要都是受到全球景氣影響，業績多少都有受到影響。且這期公佈放無薪假的企業中也有上市上櫃的公司行號，目前將會實施2-3個月不等的無薪假。

勞動部表示，將提供「充電計畫」，鼓勵勞工在無薪假期間可以去參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練之課程或該企業申請辦理之課程，參加的話也可以申請津貼，津貼將會以每小時基本工資150元發給，每個月上限為100小時。