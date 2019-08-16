一次看懂新台幣匯率波動有何影響　幫自己守好珍貴荷包！

▲ 匯率波動對於經濟、旅遊消費都有很大影響。（圖／123rf）

記者李瑞瑾／台北報導

隨著國際金融市場波動頻繁，新台幣在這個月內幾度經歷了大升大貶，究竟新台幣升值、貶值是為什麼？又會對大家的荷包造成什麼影響呢？

Q 如果美元下跌，新台幣會受影響嗎？

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會！美元下跌、新台幣就升值。

新台幣升值對於進口商來說比較有利，因為若是新台幣升值，則能夠以相同的錢買到更多產品；然而，對於出口商來說，則是比較希望新台幣貶值，因他們在國外做生意用美金，在換回台幣的時候會更有利，且對產品銷售來說，較便宜的售價會更有競爭力。

Q 為什麼近期亞洲貨幣一直貶？

近期因人民幣受到中美貿易戰影響大幅貶值，因此拖累亞洲貨幣跟走貶。

Q 日圓為何在大家都跌的時候升值？

日圓具有融資貨幣特性，當股市下跌時，許多人就會轉往購買日幣避險；而日圓會成為避險貨幣的原因，則是因為在很早的時候就出現了0利率，許多人便會去借日圓投資，日圓的避險用途也就一直從當時持續到現在。

舉例來說，在8月5日川普宣布對陸加徵3000億美元商品的關稅時，美股、台股、以及其他亞股相繼暴跌，人民幣、台幣、泰銖等亞幣也都貶值，唯獨日圓逆勢增長。

Q 我要出國旅遊，匯率對我來說有什麼影響？

對於旅遊換匯的民眾來說，新台幣升值、他國貨幣貶值比較有利，這樣就能用一樣的錢換到更多的外幣。

反過來說，如果是新台幣貶值的話，會需要花更多的錢去買相同價格的產品，進而「降低購買力」，像是消費金額、旅行等成本等也都會隨之提高。

例如，以一張日本迪士尼門票7,400日圓做計算，在新台幣兌日圓匯率為0.3的時候，換算下來是等於2,220元台幣；但是當新台幣升值、新台幣兌日圓匯率為0.27的時候，一張迪士尼門票則是只要1,998元台幣，足足就相差了222元！

但是，新台幣升值對於要將外幣換回新台幣的民眾來說，反而就會造成困擾。

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