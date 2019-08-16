一年四度賣家產！格芯出售光罩廠給Toppan

▲格芯一年四度賣廠房。（圖／翻攝自新浪科技）

記者周康玉／台北報導

日本凸版印刷（Toppan Printing）旗下子公司Toppan Photomasks與晶圓代工廠格芯（Globalfoundries）日前宣布，將收購格芯美國佛蒙特州伯靈頓光罩製造工廠部份資產，未來幾個月內，雙方將把收購的設備和工藝逐步轉移至Toppan位於全球各地的製造廠。

格芯從去年宣布退出7奈米製程競爭後，頻頻出售廠房。今年1月將新加坡的Fab 3E廠賣給台廠世界先進；4月將紐約州東菲什基爾的300mm晶圓廠出售給安森美；5月出售旗下ASIC子公司Avera Semi給Marvell等，加上甫出售的光罩廠，等於一年4度變賣家產。

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Avera Semi是格芯去年11月才成立的全資子公司，年營收超過5億美元，有850名員工，專門提供14/12奈米及更成熟技術的ASIC產品，同時打造7奈米及以下的代晶圓代工製程，產品應用包括有線與無線網路、資料中心與儲存裝置、人工智慧與機器學習，以及航太與國防等領域。

除了出售伯靈頓光罩製造工廠，格芯與Toppan Photomasks也協議，將向格芯提供光罩和相關服務，同時加強雙方位於德國德勒斯登的先進光罩技術中心（AMTC）合資企業的實力，為AMTC歐洲先進光罩製造廠的地位。

透過此協議，Toppan不僅可以擴展其德克薩斯州朗德羅克工廠的經營範圍和產能，還可擴展其全球光罩業務，而格芯作為先進特殊工藝晶圓廠，也將集中資源開發功能豐富的差異化解決方案。

格芯全球光罩和晶圓廠後端業務副總裁Guido Ueberreiter表示：「此項協議建立在雙方長期友好合作的基礎上，不僅使格芯能夠受益於Toppan的全球產能，還可優化9號晶圓廠的生產空間，在我們專注於平台差異化的同時，實現晶圓製造的穩定發展。Toppan是我們理想的合作夥伴，通過雙方優勢互補，我們將增強自身競爭優勢，以高效率為客戶大規模提供優質解決方案及服務。」

Toppan Photomasks, Inc.執行長Mike Hadsell表示：「我們很榮幸能夠成為格芯下一轉型階段的關鍵光罩供應商，並且十分重視這個難得的機會，希望為格芯提供更多產品和服務。此次協議以雙方通過JDP技術合作以及德勒斯登AMTC合資企業鑄就的穩定技術合作為依託，可謂原有合作關係的自然延伸。」