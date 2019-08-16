小店家使用行動支付　營業稅優惠延長5年　至114年底

▲為鼓勵小店家使用、接受行動支付，財政部宣布，營業稅優惠延長。（圖／永豐銀提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

為配合我國114年整體行動支付達90%目標，財政部繼續鼓勵小規模營業人導入行動支付，今(16)日修正發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」將小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠期間的截止日由明(109）年12月31日延長至114年12月31日。

為加速行動支付普及化，財政部鼓勵小規模營業人（小店家）在實體商店銷售貨物或勞務接受消費者使用行動支付裝置付款，自申請核准當季至109年12月31日止，屬營業性質特殊的營業人，得由稽徵機關按1%稅率查定課徵營業稅，免用統一發票，以減輕其營業稅負擔。截至108年8月12日止，已核准3,164家店家適用租稅優惠。

請繼續往下閱讀...

財政部進一步說明，營業稅租稅優惠施行以來，常有店家反映導入行動支付後，相關交易金流資料恐遭稽徵機關掌握作為課稅運用，且租稅優惠期間將於109年12月31日屆期，如每月平均銷售額達使用統一發票標準，也就是達到20萬元，稽徵機關將於屆期後核定使用統一發票按5%稅率課徵營業稅，嚴重影響導入意願。

為鼓勵小規模營業人導入行動支付，降低導入行動支付稅負增加疑慮，該配合我國114年整體行動支付達90%目標，將租稅優惠期間延長，自申請核准的當季至114年12月31日止，屬營業性質特殊之營業人，主管稽徵機關查定其每月銷售額，且可不受使用統一發票標準限制。也就是說未來平均每月銷售額假使已達20萬元，仍按1%稅率查定課徵營業稅並免用統一發票，與一般使用統一發票營業人適用5%稅率比較，更具享有減稅優惠實益。