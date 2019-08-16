占比創13年新高！台灣對美國出口日趨重要　規模創歷年同期新高

▲ 我國對美國的進出口日益緊密。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導



財政部公布統計，美國為我國第3大出、進口市場(出口次於陸港、東協，進口次於陸港、日本)，出、進口規模值繼去(107)年站上歷史高峰後，今(108)年 前7月對美國出口 261億美元、進口213億美元，齊創歷年同期新高。

對美進出口比重 日趨重要

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其中出口年增率18.0%，為近9年最大增幅，進口增10.4%，為近6年次高；占比方面，前7月累計對美國出口占總出口一成四，較上年同期上升2.5 個百分點；進口也增1.4個百分點至13.1%，分別為自96年及94年以來最高，分別創13年與15年來的新高。出進口互抵，前7月對美國出超 48 億美元，較去年同期增20億美元。

▲對美出口概況。（圖／財政部提供）

中美貿易戰效應 資通與視聽產品最亮眼 手機盛況以來首見

由於中美貿易紛爭帶動台商產能回流與訂單移轉，對美國出口以資通與視聽產品表現最為亮眼，累計前7月達80億美元，僅次於100年為歷年同期次高，年增 56.4%，為前一波手機輸美暢旺以來首見盛況，占比則逾三成，一年來大幅提高7.5個百分點。

其次為電機產品也因在台產能提升，前7月出口年增兩成，占比持平；基本金屬及其製品、機械、運輸工具增幅僅介於3~5%，占比相對滑落 1~2 個百分點。

進口方面，自美國進口以機械為最大宗，今年累計增一成三，占比22.2%，較上年同期升0.5個百分點，主要是半導體機械設備增加；礦產品進口年增82%，占16.0%居次，比重攀升6.3個百分點，刷新歷年紀錄，主因自107年起頁岩油進口強勁擴增。

電子零組件因積體電路、化學品因矽多晶體及其他矽等輸入減少，占比分別滑落1.4及1.8個百分點，運輸工具(年增15.2%)因飛機進口增加，比重略升0.3個百分點至6.8%。



▼對美進、出口產品概況。（圖／財政部提供）