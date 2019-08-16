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基本工資漲　多數勞工每個月勞保要多付16元

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▲勞動部長許銘春出席基本工資審議會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲勞動部昨天決議明年元旦開始基本工資將調漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資預計明年元旦將要調漲至2萬3800元、時薪158元，但隨著基本工資調漲，雇主與勞工的勞保投保成本也會跟著調整，根據勞保局推算，未來雇主每個月勞保需要多付54元，勞工則需要多付16元。

勞保局表示，這次基本月薪調整了700元，對調整級距來說應該不至於太複雜，目前已經加快腳步做試算，目前看來應該就是把原先的第1級做調整而已。

請繼續往下閱讀...

至於基本工資調高後，雇主與勞工每月得負擔多少保費？勞保局表示，按照目前現在級距來算，勞保普通事故費率加上就業保險費率共11%來計算，勞保費將增至2618元；按雇主、勞方負擔比例7：2計算，雇主未來必須負擔1833元，相較於現在負擔，以後每月勞保費將得多支付54元，勞工則是多負擔16元

但若原先薪資是落在2萬3101元至23800元級距的勞工，在新制上路後，每個月的勞保費用，雇主反而會因級距改變，每月減少15元支出，勞工則是減少4元支出。

勞保局也提醒，以上試算出來的金額都是以目前公告的級距表算出來的，正確的金額還是要以未來公告的正確級距表為準，而最新的級距表預計要到年底才會公告。

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關鍵字：勞保,勞動部,退休,勞保局

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