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瘋電影／炫目之光　有種音樂是信仰與救贖

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文／賴賴

▲▼炫目之光。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀對那個年代的世界影響力，而今年６９歲的他又出新專輯了，哈跟電影無關，想看這部電影完全是因為大愛這位實力搖滾歌手，這位「史上最傑出藝術家」所影響的層面可以透過電影傳遞出訊息，最近許多７０年代的超級大牌紛紛推出傳記式電影，而這片完全是鐵粉電影，電影有許多偶像的歌曲穿插，傳遞的和音樂一樣的內涵，那就是放手去衝夢想便可成真。

雖然卡司都不太認識，不過演技到位，尤其是有色人種在英國的窘境，其實那個年代即使在美國也是一樣，不是在自己的國土上，寄人籬下就是不同，而穆斯林的不入世獨特的文化特質，更加凸顯，這是這部電影的男主所要面對的課題，劇情沒有驚喜，過程樸實平順，真實故事改編，忠於原味的一部劇本，音樂好聽。

片　　名：炫目之光
英文名稱：Blinded by the Light
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2019-08-16
片　　長：118分鐘
導　　演：古蘭德恰達(Gurinder Chadha)
演　　員：維威克卡拉(Viveik Kalra) 、 科文達吉爾(Kulvinder Ghir) 、 梅拉甘納川(Meera Ganatra)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

《炫目之光》故事發生於1987年的英國，當時正處於英國國內種族與經濟雙重的不安與騷動氣氛中，賈維(維威克卡拉 飾)身為英籍巴基斯坦的後裔，內心感受尤其深刻，他藉由寫詩來抒發心情，藉以短暫逃離父親的威權與社會歧視給予的雙重壓力。直到某一天，他在同學的推薦下進入了「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀的音樂領域裡，他粗曠又不修飾的沙啞嗓音訴說著勞工階級的苦悶與心聲，讓他彷彿重獲新生，藉著布魯斯的音樂，賈維找到情緒的出口與夢想的翅膀，在歌聲中他獲得十足的勇氣，勇敢向父親的威權與社會的歧視表達自己內心真正的想法。

《炫目之光》改編自薩費茲曼佐廣受好評的回憶錄：「來自貝瑞公園的問候」，電影由古蘭德恰達執導，劇本出自薩費茲曼佐、古蘭德恰達與保羅梅達貝哲斯之手，電影中的音樂與歌詞都獲得布魯斯史普林斯汀的應允讓導演古蘭德恰達運用在電影中。《恐怖大媽》一片的卡司陣容堅強，包括飾演瑪姬老媽的茱莉葉路易絲（《八月心風暴》）；飾演鎮上一名爸爸的路克伊凡斯（《美女與野獸》）；飾演他女友的蜜西派兒（《控制》）；以及飾演瑪姬好友的蜜凱莉米勒（電視影集《南國醫戀》）、柯瑞佛格曼尼斯（電視影集《蕾蕾看世界》）、吉亞尼保羅（電視影集《權欲》）和丹特布朗（電視影集《致命武器》）。

▲▼炫目之光。（圖／yahoo）

▲有寫作天分的男主，面臨二代移民的經濟窘況。

▲▼炫目之光。（圖／yahoo）

▲有許多機會，皆因環境而無法被成全，此時需要自私的勇氣。


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關鍵字：瘋電影,炫目之光,賴賴,維威克卡拉(Viveik Kalra),科文達吉爾(Kulvinder Ghir),梅拉甘納川(Meera Ganatra)

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