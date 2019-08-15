台灣金融監理沙盒成功首例！　信用小白用手機號碼就可辦貸款

▲首宗金融監理沙盒成功案例，信用小白未來有機會用手機號碼辦理信用貸款。（示意圖／記者樓菀玲攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣第一個金融監理沙盒實驗成功！凱基銀行與中華電信合作，首創「電信行動身分認證」服務，信用小白可用手機門號辦理信用卡、貸款服務，金管會今（15）日表示，上個月實驗成功出沙盒，未來銀行公會修改相關業務的安控基準，其他銀行有機會一體適用。

金管會去年9月核准凱基銀行與中華電信合作，運用「電信行動身分認證」，不用到銀行開戶，也能使用手機門號進行身分驗證，直接在凱基銀辦理線上信貸及信用卡。

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金管會綜合規劃處長林志吉表示，原先預計進入沙盒的實驗為期1年，共同4,000位參與者，金額上限為2億元，不過已提早至上個月出沙盒，主要是7月已達到設定的自動停止、最高曝險2億元，目前待凱基銀行1個月內向金管會提出書面報告，將檢視其成效。

林志吉指出，收到報告書後，金管會將召開評估會議，看「有沒有達到當初計畫的目的」，隨後將會出意見書給銀行，但不保證一定會完成修法。不過，這次凱基銀實驗成功，金管會已著手開始進行相關法規討論，未來銀行公會修改相關業務的安控基準，其他銀行有機會一體適用，若修法成功，全體銀行就能開始施行。

林志吉也提及，7月召開審查會議，通過3件金融監理沙盒的案件，包括北富銀與台新銀跨行轉帳技術、國泰人壽與易遊網的異業結合以及好好投資與遠東商銀合作的基金交換平台，首先核准的是北富銀和台新銀的案件，另外2件正待申請人補件中。

至於北富銀和帳聯網公司合作的「跨行轉帳支付運用」的沙盒實驗，已在8月8日核准，實驗期間為期6個月、人數1,100人，給每個人額度為5萬元，每天單筆上限是3,000元，實驗期間不會收取轉帳或支付手續費，最大曝險是5,500萬元，主要是透過區塊鏈技術，達到轉帳支付目的，未來可能進一步做跨境匯款、支付。