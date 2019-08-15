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私菸案海關補破網！　總統隨扈行李必須要查驗

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（15）日邀集國安局、外交部、交通部討論《國際機場禮遇通關》彌補日前國安人員藉由總統出訪專機，走私萬條香菸的漏洞。

根據關務署與其他部會討論的共識，未來總統出訪專機，除了總統、副總統或者國賓等級的人員之外，其他隨行人員的行李都必須要經過海關的查驗。

請繼續往下閱讀...

海關官員表示，考量總統「隨扈」有保護總統職責所在，所以隨扈回國時依然可執行其應有職責，陪同總統入境，但是其行李還是要海關查驗，但是可由外交部或國安局派專人代領，將隨扈的行李直接送往侍衛室。且海關強調，陪同總統出訪人員，除總統、副總統及國賓等級之外，所有的行李都必須要經過Ｘ光查驗，避免再發生節由總統專機夾帶違禁品入境。

處分華航　海關：還有尚方寶劍

另外，針對國民黨黨團今日召開「財政部薄懲華航私菸私了護航誰？」記者會，海關今日表示有關私運菸品入境的部分，因為行政罰法的規範是「刑事優先」，刑事法律進行偵辦中，相關人員等的涉案程度、違法情節態樣與事證，仍有待檢調單位調查釐清，如有涉刑責將由法院進行審理。

海關表示，所以必須要等到刑事確認之後，如果沒有涉及前述刑事法律問題，將回歸依行政罰處罰，就可以依照菸酒稅法第46條，販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者處3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過50萬元者，處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰，最高以600萬元為限。海關表示，處分華航後面還有尚方寶劍，並不是只有處分15萬元輕輕放過。

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關鍵字：關務署.海關,私菸案,國安人員,禮遇通關,補破網.

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