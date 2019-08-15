時尚也能很環保！紡織服裝供應鏈合作　演繹台灣永續新時尚

▲ 設計師品牌Civillis向買主展示其作品。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

紡拓會在經濟部國際貿易局的支持下，協助我國服飾業者積極拓展國際市場，2019年8月11至14日以「Taipei IN Style with Sustainable Fashion」為名於美國拉斯維加斯「2019 Sourcing at MAGIC」展中辦理聯合推廣活動，更發表臺灣服飾業者推出之實踐循環經濟的最新2020春夏系列作品，是首次將臺灣時尚永續新作共同推向國際市場，展現臺灣供應鏈整合實力，積極跨海爭取商機。

永續創作從環保議題轉變為實際行動，而這項行動也延伸到了時尚圈！國際精品巨頭法國品牌香奈兒Chanel推行了綠時尚投資計畫；Prada實現對環境友善及永續發展的理念，開創Re-Nylon再生尼龍計畫實現全面永續發展的大膽創舉；快時尚品牌H&M及Mango推出廢棄材料中重生的永續時尚系列；永續時裝品牌Germanier勤奮地研發升級再造技術（Upcycling）製衣方式，並於今年三月於巴黎時裝周展出贏得媒體迴響，其講究環保的零售業能夠與設計師合作，以工作室剩餘的碎布進行升級再造製作衣服，減少布量消耗，打造更能履行企業社會責任的創作環境。

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臺灣業者也與國際永續時尚趨勢脈動同步，紡拓會表示，本次「Taipei IN Style with Sustainable Fashion」以永續時尚為主題，共有14個品牌及業者攜手前進美國市場，其中包含高林文創基金會與紡拓會合作的重縫計畫（Project ReSew’s），推薦十家台灣代表設計師及其縫紉機研發試車用廢棄料物件，及紡織服飾產業贊助之各種紡織廢棄、庫存布、瑕疵品、樣布及二手回收等的重新縫製、升級再造，創造資源的再生價值，共同合作演繹永續時尚。

▲ 南緯實業（Tex-Ray）現場買主詢問度高。（圖／紡拓會提供）

本次臺灣永續時尚專區呼應展覽主題，運用活潑的動態展演及半開放式空間，傳達臺灣時尚、永續環保、機能與美學結合的品牌意象與設計實力，吸引國際買主更多關注，如：Joe Box, YELETE及Guess等買主均蒞臨現場洽詢採購。「Taipei IN Style with Sustainable Fashion」於美國Sourcing at MAGIC拉斯維加斯展圓滿落幕，將持續於11月27-29日2019 FASHION SOURCE服裝供應鏈博覽會進行國際市場拓銷，強化國際交流互惠與商業合作，爭取更多的臺灣品牌曝光、市場拓展商機。