時尚也能很環保！紡織服裝供應鏈合作　演繹台灣永續新時尚

紡拓會在經濟部國際貿易局的支持下,協助我國服飾業者積極拓展國際市場,2019年8月11至14日以「Taipei IN Style with Sustainable Fashion」為名於美國拉斯維加斯「2019 Sourcing at MAGIC」展中辦理聯合推廣活動,更發表臺灣服飾業者推出之實踐循環經濟的最新2020春夏系列作品,是首次將臺灣時尚永續新作共同推向國際市場,展現臺灣供應鏈整合實力,積極跨海爭取商機。

永續創作從環保議題轉變為實際行動,而這項行動也延伸到了時尚圈!國際精品巨頭法國品牌香奈兒Chanel推行了綠時尚投資計畫;Prada實現對環境友善及永續發展的理念,開創Re-Nylon再生尼龍計畫實現全面永續發展的大膽創舉;快時尚品牌H&M及Mango推出廢棄材料中重生的永續時尚系列;永續時裝品牌Germanier勤奮地研發升級再造技術(Upcycling)製衣方式,並於今年三月於巴黎時裝周展出贏得媒體迴響,其講究環保的零售業能夠與設計師合作,以工作室剩餘的碎布進行升級再造製作衣服,減少布量消耗,打造更能履行企業社會責任的創作環境。

臺灣業者也與國際永續時尚趨勢脈動同步,紡拓會表示,本次「Taipei IN Style with Sustainable Fashion」以永續時尚為主題,共有14個品牌及業者攜手前進美國市場,其中包含高林文創基金會與紡拓會合作的重縫計畫(Project ReSew’s),推薦十家台灣代表設計師及其縫紉機研發試車用廢棄料物件,及紡織服飾產業贊助之各種紡織廢棄、庫存布、瑕疵品、樣布及二手回收等的重新縫製、升級再造,創造資源的再生價值,共同合作演繹永續時尚。

本次臺灣永續時尚專區呼應展覽主題,運用活潑的動態展演及半開放式空間,傳達臺灣時尚、永續環保、機能與美學結合的品牌意象與設計實力,吸引國際買主更多關注,如:Joe Box, YELETE及Guess等買主均蒞臨現場洽詢採購。「Taipei IN Style with Sustainable Fashion」於美國Sourcing at MAGIC拉斯維加斯展圓滿落幕,將持續於11月27-29日2019 FASHION SOURCE服裝供應鏈博覽會進行國際市場拓銷,強化國際交流互惠與商業合作,爭取更多的臺灣品牌曝光、市場拓展商機。