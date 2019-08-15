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私菸案外案！財政部小編槓上藍委許毓仁　否認刪網友留言

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▲▼小編今日說法。（圖／翻攝財政部臉書）

▲財政部小編發臉書。（圖／翻攝財政部臉書）

記者吳靜君／台北報導

私菸案讓財政部遭指責，財政部臉書小編今(15)日動怒發「鄭重澄清文」回應國民黨立委許毓仁，否認隱藏、刪網友留言。

國安人員趁總統出訪期間，走私上萬條免稅菸，案情愈滾愈大，而財政部關務署已先對華膳空廚處分15萬元，卻被外界解讀，只對華航處分15萬元，對華航輕輕放下。

請繼續往下閱讀...

財政部小編昨日先以「財政部只是第一步，菸品案處置尚未結束」先回應外界的揣測，但是今日國民黨立委許毓仁指稱，有網友昨在財政部臉書幾度留言，要求財政部解釋援引法條的依據，不僅留言被財政部小編刪除，自己的臉書帳號更被財政部檢舉，導致暫時停用。

財政部臉書小編以圖文並茂的方式回應許毓仁「許毓仁委員誤會大，財政部小編很委屈！小編鄭重澄清！不隱藏不刪除留言一值是粉專最高原則，非常歡迎任何意見交流，請勿惡意抹黑！」

小編指稱，許毓仁指出「網友的美意卻竟遭財政部臉書小編刪除留言！」從菸品案到案外案，惡意謠言四散，簡直考驗小編破解能力。

小編強調，粉絲專頁最高原則就是不隱藏不刪除任何網友留言。如果無法接納異議聲音，無法容忍網友們的批評謾罵，何必成立粉絲專頁？何必隱藏刪除留言惹上負面評價？小編說，這已經不是第一次遭受這樣的不實指控，只能再次強調，請不要使用不當手段惡意抹黑，對於菸品案有任何意見想法都非常歡迎。

▼財政部小編發臉書。（圖／翻攝財政部臉書）

▲▼小編今日說法。（圖／翻攝財政部臉書）

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關鍵字：財政部,菸品,案外案,藍委.許毓仁.,刪留言

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