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兆元資金回家！海外資金專法上路第一天　有台商在回台的途中

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（海外資金匯回專法）今（15）日實施，根據財政部試算，如果匯回200萬元，投資智慧機械，走專法與或適用產創條例繳納的稅額差了22萬元。根據財政部透露，專法上路第一天，已經有業者擬提出申請，準備回台的路途中。

根據財政部的推估，如果海外資金匯回專法上路，最高推估每年約有8900億元資金回來，兩年就有1.7兆元的資金回來。

請繼續往下閱讀...

海外資金匯回專法今日上路，在財政部所公布的子法當中，第14條所規範，個人及營利事業匯回境外資金或境外轉投資收益，已經擇定依本條例規定者，就不能該同一資金的投資適用其他法令所訂的最稅優惠。也就是說，如果是透過專法匯回的資金投資5G或智慧機械，就不能夠享受產創條例的5%優惠。

財政部舉例，假設境外轉投資收益200萬匯回，想要投資智慧機械，如果是走產創條例優惠的話，匯回當時扣20%的稅，稅額為40萬元，但是投資智慧機械有5%的抵減優惠，最後要繳的稅額是30萬元。

但是如果走專法的話，第一年匯回課徵8%的稅，就是16萬元，投資智慧機械屬於實質投資，稅率可以減半，所以最後只要繳交8萬元，比起走產創條例來說，差了22萬元。不過這筆資金就必須要依據專法的規範，必須在專戶中管理5年，且期滿後分3年提領。

財政部今日也透露，路後就有資金想要申請回台，但是國稅局也要審核，要有13個工作日，審核過後資金也要有作業時間，但是確定短期之內可以看見資金依循專法在回台途中。

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關鍵字：海外資金匯回,資金,回台,台商,反避稅.優惠稅率,兆元資金

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