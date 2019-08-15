智慧機械龍頭大廠上銀科技回台投資　台商回流金額超過5000億元大關

▲智慧機械龍頭大廠上銀科技等五家台商，將帶來123億元投資台灣。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，經濟部投資臺灣事務所今(15)日通過最新台商回流案，智慧機械龍頭大廠上銀科技等五家台商，將帶來123億元投資台灣，推升台商回台方案總金額超過5484億元，可望帶來超過47,660個本國就業機會。

投資臺灣事務所今(15)日召開第30次歡迎臺商回臺聯審會議，通過上銀科技、瀚宇博德、譁裕實業、全球知名GPS天線暨保護元件廠、康那香5家臺商，帶來超過123億元投資臺灣。

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臺灣精密機械關鍵零組件第1大廠、世界傳動控制與系統科技第2領導品牌的中臺灣精密機械霸主上銀科技，其產品應用涵蓋領域非常廣泛，由於美中貿易戰受衝擊各產業，例如工具機、自動化設備及汽車電子零組件、自行車零件，目前通過臺商方案的企業，七成皆為上銀客戶。

為了降低貿易戰影響及配合臺商客戶回流需求，同時擴大實現全智慧化工廠目標，將加碼投資62億元於臺中精密機械園區擴增產線，臺中工業區及嘉義大埔美二期舊廠擴建，雲林科技工業區三期新廠，總投資金額約62億元，可望帶來1,250個本國就業機會。

全球5G賽局百家爭鳴，2020年被公認為5G元年，多家廠商也積極掌握這不容小覷的商機，擴大投資臺灣。隸屬華科集團的全球第3大印刷電路板硬板廠瀚宇博德，橫跨消費性與通訊兩大領域，客戶群多為國際品牌大廠，是電子產業主要供應鏈夥伴。

隨著各家龍頭大廠紛紛返臺投資，為了因應客戶在地化需求與5G新產品布局，降低貿易戰直、間接衝擊，將砸下逾15億元擴建桃園市觀音區廠房，招募90位以上本國人才，新產線將更集中在伺服器、網路通訊、電動機車與工業電腦等高附加價值產品，以建構臺灣母廠為利基型及高產值產品主力基地。